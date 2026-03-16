أفضل الأدعية في ليلة القدر
ليلة القدر هي ليلة مباركة يستجيب فيها الله للدعاء ويغفر الذنوب، ومن السنة أن يكثر المسلم فيها من الدعاء والتضرع إلى الله. وقد ورد في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ماذا أقول؟فقال:
"قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني"(رواه الترمذي وابن ماجه)
أدعية مستحبة في ليلة القدر الدعاء بالمغفرة والرحمة:
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني.
الدعاء بالتوفيق والهداية:
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.
الدعاء برضا الله والجنة:
اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
الدعاء بالرزق والبركة:
اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمّن سواك.
الدعاء للوالدين والأهل:
اللهم اغفر لوالديَّ وارحمهما كما ربياني صغيرًا، واغفر لأهلي وأحبتي، واجعلنا جميعًا من عتقائك من النار.
الدعاء لفك الكرب وتفريج الهموم:
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
الدعاء للشفاء والرحمة:
اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا.
