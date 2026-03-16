أفضل الأدعية في ليلة القدر

يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ماذا أقول؟

"قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني"

أدعية مستحبة في ليلة القدر



اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمّن سواك.

اللهم اغفر لوالديَّ وارحمهما كما ربياني صغيرًا، واغفر لأهلي وأحبتي، واجعلنا جميعًا من عتقائك من النار.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا.

نصائح للدعاء في ليلة القدر



ليلة القدر فرصة عظيمة، فاجعل دعاءك فيها خالصًا لله، وتوجه إليه بكل حاجاتك، فهو سبحانه سميع مجيب.

ليلة القدر هي ليلة يستجيب فيها الله، ومن السنة أن يكثر المسلم فيها من الدعاء. وقد ورد في الحديث أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ماذا أقول؟ فقال: (رواه الترمذي وابن ماجه) والتوجه إلى الله بقلب صادق. والثقة في كرم الله ورحمته. وعدم الاقتصار على الأمور الدنيوية فقط.