أفضل الأدعية في ليلة القدر

Publié le Lundi 16 Mars 2026 - 09:53
      
ليلة القدر هي ليلة مباركة يستجيب فيها الله للدعاء ويغفر الذنوب، ومن السنة أن يكثر المسلم فيها من الدعاء والتضرع إلى الله. وقد ورد في الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم:
يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ماذا أقول؟
فقال:
"قولي: اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عني"
(رواه الترمذي وابن ماجه)

أدعية مستحبة في ليلة القدر

الدعاء بالمغفرة والرحمة:

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني.

الدعاء بالتوفيق والهداية:
اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت.

الدعاء برضا الله والجنة:
اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

الدعاء بالرزق والبركة:
اللهم ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا، وبارك لي فيه، واغنني بفضلك عمّن سواك.

الدعاء للوالدين والأهل:
اللهم اغفر لوالديَّ وارحمهما كما ربياني صغيرًا، واغفر لأهلي وأحبتي، واجعلنا جميعًا من عتقائك من النار.

الدعاء لفك الكرب وتفريج الهموم:
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

الدعاء للشفاء والرحمة:
اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا ذنوبنا، وتجاوز عن سيئاتنا.

نصائح للدعاء في ليلة القدر

الإخلاص في الدعاء والتوجه إلى الله بقلب صادق.
الإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ.
اليقين بالإجابة والثقة في كرم الله ورحمته.
الدعاء بخير الدنيا والآخرة وعدم الاقتصار على الأمور الدنيوية فقط.
تجنب الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، لأن الله لا يستجيب لهذا الدعاء.

ليلة القدر فرصة عظيمة، فاجعل دعاءك فيها خالصًا لله، وتوجه إليه بكل حاجاتك، فهو سبحانه سميع مجيب.

