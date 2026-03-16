الأدعية المأثورة والمستحبة عند ختم القرآن

أولًا: الأدعية المأثورة عن النبي ﷺ عند ختم القرآن





"اللهم ارحمني بالقرآن، واجعله لي إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نُسّيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجةً يا رب العالمين."

"اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينًا، وفي القبر مؤنسًا، وفي القيامة شفيعًا، وعلى الصراط نورًا، وإلى الجنة رفيقًا، ومن النار ستراً وحجابًا، وإلى الخيرات كلها دليلاً وإمامًا، برحمتك يا أرحم الراحمين."

ثانيًا: الأدعية المستحبة عند ختم القرآن



"اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفّر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا."

"اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من القرآن نورًا في قبور والدينا، وشفاءً لمرضانا، ورحمةً لموتانا، وسعادةً في دنيانا وآخرتنا، اللهم ارزقنا برّ القرآن وبرّ والدينا، وأحسن خاتمتنا يا كريم."

"اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم يوم القيامة: اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها."

"اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر."

"اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعًا لنا، واغفر لنا ولوالدينا، ولأحبابنا، وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين."

"اللهم اجعلنا من المحافظين على تلاوة كتابك، والمتدبرين لمعانيه، والعاملين بأحكامه، والمستمسكين بحبله المتين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك."

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالقُرْآنِ، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَاماً وَنُوراً وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ، وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ، وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِزَّ المُؤْمِنِينَ، وَأَمْنَ المُسْلِمِينَ، وَجَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَارْحَمْهُمْ وَتُبْ عَلَيْهِمْ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

الخاتمة



عند ختم القرآن الكريم، يُستحب للمسلم أن يدعو الله تعالى بالأدعية المأثورة عن النبي ﷺ، بالإضافة إلى الأدعية العامة التي تجمع خيري الدنيا والآخرة. ومن أبرز هذه الأدعية:لم يرد دعاء معين يُقرأ عند ختم القرآن عن النبي ﷺ، لكن ورد عن بعض الصحابة والسلف الصالح أنهم كانوا يجمعون أهلهم ويدعون عند ختمه، ومن الأدعية المأثورة:كان رسول الله ﷺ يقول عند ختم القرآن:ليس هناك دعاء مخصوص بلفظ معين عند ختم القرآن، بل يجوز الدعاء بما تيسر من الخير، والأفضل أن يكون الدعاء جامعاً للخير في الدين والدنيا والآخرة.أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا. آمين.