ليلة القدر: الليلة المباركة

فضل ليلة القدر في القرآن والسنة





"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)" (الدخان: 3-4)

"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر: 3)

حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر



"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه"

كيفية إحياء ليلة القدر



متى تكون ليلة القدر؟



"تُحْيَى في العشر الأواخر من رمضان، وخصوصًا في الليالي الوترية" (رواه البخاري)

إن ليلة القدر هي فرصة عظيمة للمؤمنين لاستغفار ذنوبهم، وتجديد العهد مع الله، والعمل على تحسين حياتهم الدينية والدنيوية. وهي ليلةٌ تُنزل فيها الرحمة والمغفرة، ويجدر بالمؤمن أن يحرص على إحيائها بكل ما يستطيع من أعمال الصالحات، لكي ينال عفو الله ورحمته.

تعتبرمن أعظم الليالي في الإسلام، وهي. سُمّيت بـ"القدر" لأنها ليلة ذات شرف ومنزلة عظيمة عند الله تعالى، فهي ليلة اختارها الله ليُنزِل فيهاوهو القرآن الكريم. في هذه الليلة، تنزل الملائكة وفي مقدمتهمعلى الأرض، ويُشارك المؤمنون عبادتهم وقيامهم، وتكون هذه الليلة فرصة للمؤمنين للحصول علىوالمغفرة من الله سبحانه وتعالى.قال الله تعالى في كتابه الكريم:وقد فضّل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة على سائر الليالي، حيث جعلها، أي أن العبادة والطاعة فيها تكون أكثر أجرًا من عبادة ألف شهرٍ ليس فيها ليلة القدر. ومن عظيم فضل هذه الليلة،ويُعطيهم ثوابًا عظيمًا في الدنيا والآخرة.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(رواه البخاري ومسلم)وقد ورد في الحديث الشريف أن من، سواء بالصلاة أو تلاوة القرآن أو الدعاء، فالله، وهي فرصة عظيمة للمؤمنين للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتخلص من الذنوب.تُحيىبذكر اللهفي هذه الليلة المباركة، فيكثر المسلمون من، كما يحرصون علىوالتضرع إلى الله تعالى بأن يغفر لهم ولأهلهم وللمسلمين جميعًا.من الأعمال المستحبة في هذه الليلة:: حيث يُستحب للمسلم أن يُكثر من قيام الليل، سواء بالصلاة المفروضة أو بالنفل، إيمانًا واحتسابًا.: وهي فرصة عظيمة للتدبر في معاني القرآن الكريم، وفهم رسالته في حياتنا.: يُستحب الدعاء بما شاء المسلم، ويُفضل الإكثار من الدعاء في هذه الليلة لجميع المسلمين في الدنيا والآخرة.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:فقد اعتاد المسلمون إحياءفي، ولكن من الأفضل تحريها فيوخاصةمنها، مثل: 21، 23، 25، 27، و29 من رمضان.