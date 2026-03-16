ليلة القدر: الليلة المباركة

تعتبر ليلة القدر من أعظم الليالي في الإسلام، وهي الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم. سُمّيت بـ"القدر" لأنها ليلة ذات شرف ومنزلة عظيمة عند الله تعالى، فهي ليلة اختارها الله ليُنزِل فيها أعظم كتاب سماوي وهو القرآن الكريم. في هذه الليلة، تنزل الملائكة وفي مقدمتهم جبريل عليه السلام على الأرض، ويُشارك المؤمنون عبادتهم وقيامهم، وتكون هذه الليلة فرصة للمؤمنين للحصول على غفران الذنوب والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.

فضل ليلة القدر في القرآن والسنة

قال الله تعالى في كتابه الكريم:
"إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4)" (الدخان: 3-4)
"لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ" (القدر: 3)


وقد فضّل الله سبحانه وتعالى هذه الليلة على سائر الليالي، حيث جعلها خيرًا من ألف شهر، أي أن العبادة والطاعة فيها تكون أكثر أجرًا من عبادة ألف شهرٍ ليس فيها ليلة القدر. ومن عظيم فضل هذه الليلة، يغفر الله سبحانه وتعالى للعباد الذين يعبدونه في هذه الليلة ويُعطيهم ثوابًا عظيمًا في الدنيا والآخرة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه"
(رواه البخاري ومسلم)

وقد ورد في الحديث الشريف أن من قام ليلة القدر بصدقٍ وإيمان، سواء بالصلاة أو تلاوة القرآن أو الدعاء، فالله يغفر له ما تقدم من ذنوبه، وهي فرصة عظيمة للمؤمنين للتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتخلص من الذنوب.

كيفية إحياء ليلة القدر

تُحيى ليلة القدر بذكر الله وتكثيف العبادة في هذه الليلة المباركة، فيكثر المسلمون من الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، كما يحرصون على الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بأن يغفر لهم ولأهلهم وللمسلمين جميعًا.
من الأعمال المستحبة في هذه الليلة:

- التهجد وصلاة الليل: حيث يُستحب للمسلم أن يُكثر من قيام الليل، سواء بالصلاة المفروضة أو بالنفل، إيمانًا واحتسابًا.

- تلاوة القرآن الكريم: وهي فرصة عظيمة للتدبر في معاني القرآن الكريم، وفهم رسالته في حياتنا.

- الدعاء: يُستحب الدعاء بما شاء المسلم، ويُفضل الإكثار من الدعاء في هذه الليلة لجميع المسلمين في الدنيا والآخرة.

متى تكون ليلة القدر؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تُحْيَى في العشر الأواخر من رمضان، وخصوصًا في الليالي الوترية" (رواه البخاري)
فقد اعتاد المسلمون إحياء ليلة القدر في الليلة السابعة والعشرين من رمضان، ولكن من الأفضل تحريها في العشر الأواخر وخاصة الليالي الوترية منها، مثل: 21، 23، 25، 27، و29 من رمضان.


إن ليلة القدر هي فرصة عظيمة للمؤمنين لاستغفار ذنوبهم، وتجديد العهد مع الله، والعمل على تحسين حياتهم الدينية والدنيوية. وهي ليلةٌ تُنزل فيها الرحمة والمغفرة، ويجدر بالمؤمن أن يحرص على إحيائها بكل ما يستطيع من أعمال الصالحات، لكي ينال عفو الله ورحمته.

الاثنين 16 مارس 2026 | 26 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:56
18:29
15:51
12:35
06:29
05:03
