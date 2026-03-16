تونس: تراجع حوادث المرور منذ بداية السنة مع استقرار شبه كامل في عدد القتلى

أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأنه تم تسجيل 762 حادث مرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية 12 مارس، أسفرت عن 215 قتيلاً و982 جريحاً.

وبالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، التي شهدت 1091 حادثاً و216 قتيلاً و1395 جريحاً، سُجّل تراجع في عدد الحوادث بـ329 حادثاً أي بنسبة 30.16%، كما انخفض عدد الجرحى بـ413 جريحاً بنسبة 29.61%.


في المقابل، بقي عدد القتلى شبه مستقر، إذ تراجع بـقتيل واحد فقط، أي بنسبة 0.46%.
