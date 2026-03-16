الشكندالي: تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تُكبّد تونس خسائر مالية كبيرة والدولة أمام خيارات صعبة

انعكاسات مباشرة على المالية العمومية في تونس



تداعيات اقتصادية أوسع



دعوة إلى الاستعداد لأسوأ السيناريوهات



حذّر أستاذ الاقتصادمن تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد التونسي بوجه خاص، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضع المالية العمومية أمام تحديات غير مسبوقة خلال السنة الجارية.وأوضح الشكندالي، في تدوينة تحليلية، أن التطورات الأخيرة في المنطقة تتسم بتصعيد عسكري عقب استهدافالإيرانية ودعوة الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في، وهو ممر استراتيجي تمر عبره أكثر مننحو أوروبا وآسيا.وأشار إلى أن استهداف الجزيرة لم يشمل البنية التحتية النفطية، ما حدّ من انعكاساته المباشرة على الأسعار، التي ارتفعت بنحوعقب القصف، غير أن الخطر الأكبر يتمثل في احتمال توسّع رقعة الحرب، وهو سيناريو قد يؤدي إلى تعقيد السيطرة على المضيق وزيادة الضغوط على الأسواق العالمية للطاقة.وبيّن أن دول الخليج ستكون الأكثر تضرراً من هذه التطورات، في ظل توقف إنتاج الغاز المسال فيوتعطل الإنتاج في بعض الحقول النفطية بدول أخرى نتيجة صعوبات النقل، ما قد يهدد موارد هذه الاقتصادات المعتمدة أساساً على العائدات النفطية.وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس أيضاً على الاقتصادات الغربية، بما في ذلكوأوروبا، من خلال تأثيره المباشر على التضخم وأسعار الطاقة.وبخصوص الوضع في تونس، أفاد الشكندالي بأن أسعار النفط بلغت نحومنتصف مارس، في حين اعتمدت ميزانية الدولة لسنة 2026 سعراً مرجعياً في حدود، ما يعني تجاوز الفرضيات المعتمدة بأكثر منووفق تقديراته، فإن استمرار هذا المستوى السعري إلى نهاية السنة قد يؤدي إلى خسارة تُقدّر بنحو، وهو ما يعادل تقريباً حجم نفقات التنمية، ما يفرض على الدولة اتخاذ قرارات صعبة ذات كلفة اقتصادية واجتماعية.وذكر أن الخيارات المتاحة أمام السلطات تتمثل أساساً في، أوالتي تشمل التزامات بتوظيف نحو، أووتقليص الدعم، أوكما نبّه إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيؤدي إلى، ما قد يدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياسته النقدية ورفع نسبة الفائدة المديرية، إضافة إلىوتأثر ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة.وأشار أيضاً إلى احتمال تراجع مخزون العملة الصعبة وما قد يترتب عنه من ضغوط على قيمة الدينار.وأكد الشكندالي أن السيناريو الأفضل لتونس يتمثل في عودة الهدوء إلى المنطقة عبر المساعي الدبلوماسية، لتفادي تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية كبيرة.ودعا في هذا السياق إلىتضم كفاءات متخصصة، تتولى دراسة السياسات الممكن إدراجها ضمنبهدف الحد من تداعيات الأزمة وتجنب سيناريوهات أكثر تعقيداً.