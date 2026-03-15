برج السدرية: طعن امرأة وسلب حقيبتها أثناء عودتها من صلاة التراويح

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 21:33
      
تعرضت امرأة إلى عملية اعتداء وسلب بالعنف في حيّ الرياض ببرج السدرية، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها عقب أدائها صلاة التراويح.

وبحسب المعطيات الأولية، اعترضها شخص منحرف وطلب منها تسليمه حقيبتها، فاستجابت لطلبه، قبل أن يعمد إلى طعنها عدة مرات ثم يلوذ بالفرار.


وتم نقل المصابة على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، في حين تعهدت الوحدات الأمنية بفتح تحقيق في الحادثة والعمل على تحديد هوية المشتبه به وإيقافه.
