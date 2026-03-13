مشروع البنك البريدي في تونس بين المطلب الشعبي وثلاث فرضيات قيد الدرس

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة استماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال والديوان الوطني للبريد، خُصصت للنظر في توجهات واستراتيجية البريد التونسي للفترةواستأثر مشروع إحداثبجانب مهم من النقاش، حيث اعتبر ممثلو البريد التونسي أن هذا التوجه أصبحفي ظل تذمّر عدد من المواطنين من كلفة الخدمات البنكية التقليدية.وفي ردهم على تساؤلات النواب، أوضح ممثلو المؤسسة أن إحداث بنك بريدي لا يعني بالضرورة تقديمأو بأسعار أقل من البنوك القائمة، مؤكدين أهمية المحافظة علىوتحقيق هامش ربحي يضمن استمرارية النشاط.وكشف ممثلو البريد عنقيد الدراسة لتنفيذ المشروع:تحويل مؤسسة البريد التونسي بكامل هياكلها وأعوانها إلى بنك بريدي، وهو خيار اعتُبروغير مطروح في المرحلة الحالية.تحويل جزء من نشاط البريد إلى، بما يتيح تطوير هذه الخدمات دون التأثير على بقية الأنشطة.قيام البريد التونسي بشراءللدخول إلى القطاع عبر هيكل جاهز.وأكد ممثلو الوزارة أن الفرضيتين الأخيرتين تظلان ممكنتين في حال توفراللازمة، مشيرين إلى أن البنك البريدي، في صورة إحداثه، سيخضع لنفس الالتزامات والحقوق المعتمدة لدى بقية البنوك، مع إمكانية تميّزه في