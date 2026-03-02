Babnet   Latest update 14:29 Tunis

المستشار الثقافي بالسفارة الإيرانية في تونس ينفي اغتيال أحمدي نجاد ويؤكد استمرار مؤسسات الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a57e7c8cd440.26039600_mlhjiopkqgnef.jpg>
Publié le Lundi 02 Mars 2026 - 13:05
      
نفى المستشار الثقافي بالسفارة الإيرانية في تونس، الدكتور هادي آجيلي، صحة الأنباء المتداولة بشأن اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، مؤكداً أنه على قيد الحياة وقد أصدر بيان تعزية في المرشد الأعلى علي خامنئي.

وجاء ذلك خلال مداخلة إذاعية على موجات إذاعة جوهرة أف أم، حيث شدد على أن الأخبار المتداولة حول اغتيال أحمدي نجاد “غير صحيحة”.


اختراقات تكنولوجية لا تقليدية

وفي تعليقه على مسألة الاختراق الاستخباراتي، اعتبر آجيلي أن التطورات التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي غيّرت طبيعة العمل الاستخباراتي، موضحاً أن تتبع الأهداف لم يعد يقتصر على الأساليب التقليدية المعتمدة على العملاء الميدانيين، بل بات يعتمد على أدوات رقمية متقدمة قادرة على رصد التحركات وتحليل البيانات.


ملابسات استهداف المرشد الأعلى

وأوضح أن المرشد الأعلى كان موجوداً في مكتبه وقت استهدافه، رغم إدراكه لوجود تهديدات. وأشار إلى أن القوات العسكرية عرضت عليه الانتقال إلى ملجأ تحت الأرض، إلا أنه فضّل البقاء في موقعه.

آلية اختيار المرشد الجديد

وبيّن أن الدستور الإيراني ينص على آلية واضحة لاختيار المرشد الأعلى عبر مجلس خبراء القيادة المنتخب شعبياً، مشيراً إلى وجود لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الدولة إلى حين انعقاد المجلس واختيار المرشد الجديد.

وأكد أن مؤسسات الدولة تواصل عملها بشكل طبيعي، وأن التسلسل القيادي لم يتعطل.

بشأن الملف النووي والتصعيد العسكري

ونفى آجيلي امتلاك إيران سلاحاً نووياً، مشدداً على أن طهران لا ترى مصلحة في توسيع نطاق الحرب، لكنها تعتبر نفسها في “حرب وجود” في حال استمرار الضربات.

وأشار إلى أن أي مسار تفاوضي يظل رهين وقف العمليات العسكرية، معتبراً أن استمرار التصعيد ستكون له انعكاسات تتجاوز حدود المنطقة، خاصة على أسواق الطاقة والاستقرار الدولي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تطورات إقليمية متسارعة، وسط دعوات متزايدة إلى احتواء التوتر والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
