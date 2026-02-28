مقرين: الاحتفاظ بامرأة إثر العثور على جثة شاب داخل منزل

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس، أمس، بالاحتفاظ بامرأة على خلفية العثور على جثة شاب داخل منزل بمنطقة مقرين، وقد فارق الحياة في ظروف ما تزال محلّ بحث.كما أذنت النيابة برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي قصد إخضاعها للتشريح وتحديد أسباب الوفاة بدقة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.