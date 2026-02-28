Babnet   Latest update 23:10 Tunis

أمير قطر يتلقى اتصالا من ترمب ويستعرض معه المستجدات الأمنية بالمنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a36462d58165.92072867_pofmqkjlnihge.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 22:53
      
أفاد الديوان الأميري بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبّر فيه عن تضامن واشنطن مع الدوحة، وشدد أمير قطر على ضرورة احتواء التصعيد الخطير في المنطقة عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية.

وأعرب ترمب عن تضامن الولايات المتحدة مع دولة قطر "إثر العدوان الإيراني على الدولة وعدد من دول المنطقة"، وفق ما جاء في البيان.


وجرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلْم والاستقرار الإقليمي والدولي.


وفي هذا الصدد، شدد أمير قطر على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث -في سلسلة اتصالات هاتفية- مع عدد من قادة الدول العربية والأجنبية تطورات الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة.

كما جرى التباحث بشأن انعكاسات التصعيد الراهن على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ضرورة وقف التصعيد

وفي اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع أمير قطر، شدد الجانبان على ضرورة وقف التصعيد فورا والعودة إلى مسار الحوار، بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون اتساع دائرة التوتر.

وأكد ولي العهد السعودي تضامن بلاده الكامل مع قطر وإدانة استهداف أراضيها بصواريخ باليستية إيرانية، مجدداً استعداد الرياض لتقديم مختلف أشكال الدعم للدوحة فيما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وكان أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقب الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضي البلدين.

وأعرب الجانبان عن استنكارهما وإدانتهما الشديدين لهذا "التعدي السافر"، معتبرَين إياه انتهاكا صارخا لسيادة الدولتين ولأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومؤكدَين أن هذا الاعتداء على البلدين وعدد من دول المنطقة يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وما تلقيه من تداعيات على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وأكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى مسارات الدبلوماسية والحوار، مشيريْن إلى استعدادهما لتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن المنطقة والحفاظ على استقرارها.
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
