حركة الشعب تدين العدوان على إيران وتعلن دعمها لطهران

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/harakatechaaab8.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 17:56
      
أدانت حركة الشعب ما وصفته بالعدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، معتبرة أن الهجوم الذي استهدف مرافق عسكرية ومدنية إيرانية يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي ويتناقض مع مسار المفاوضات الذي كان جاريا، والذي اعتبرته الحركة إجراء تمويهيا للتغطية على نوايا مسبقة بالتصعيد.

وأكدت الحركة، في بيان صادر عن مكتبها السياسي، أن الرد الإيراني جاء سريعا عبر استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بالتزامن مع ضربات طالت الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن ما يحدث يمثل محطة جديدة في سياق المواجهة المفتوحة ضد إيران.


ورأت أن الهدف الحقيقي من الهجوم يتجاوز ملف البرنامج النووي الإيراني، ليصل إلى محاولة إضعاف النظام الإيراني وإنهاء دوره الإقليمي، خاصة في ما يتصل بدعمه للمقاومة الفلسطينية.


واعتبرت الحركة أن لإيران الحق في الرد على الهجوم، بما في ذلك استهداف القواعد الأمريكية في دول الخليج، مشيرة إلى أن الدول المستضيفة لهذه القواعد تتحمل مسؤوليتها في هذا السياق.

وجدّدت حركة الشعب، في ختام بيانها، دعمها للشعب الإيراني وقيادته، داعية القوى الوطنية والتقدمية في تونس وفي الوطن العربي إلى التحرك لإدانة الهجوم والضغط من أجل تبني موقف رسمي مساند لإيران.
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
