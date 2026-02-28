مقترح قانون لتنظيم كراء المساكن وتسقيف أسعارها… ما أبرز ملامحه؟

تسقيف معينات الكراء وتحديد الزيادات



خلفيات اجتماعية… وتحديات تطبيقية



بين الحماية الاجتماعية وحرية السوق



شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في النظر في، وذلك خلال جلسة استماع خصصت للنواب المبادرين بالمقترح المقدم في أكتوبر 2025 من قبل 11 نائبا.ويأتي هذا المقترح، وفق وثيقة شرح الأسباب، في سياق ما اعتبره أصحاب المبادرةخلال السنوات الأخيرة، حيث قد تمثل معينات الكراء، حسب معطيات أوردتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، نحو 40 بالمائة من دخل الأسرة، ما يثقل كاهل الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.ينص المقترح، الذي يتكون من 24 فصلا موزعة على 7 أقسام، على جملة من الإجراءات أبرزها:وفق نموذج موحد.تضبطه مصالح وزارة أملاك الدولة، بالاعتماد على موقع العقار ومواصفاته.* ضبط نسبة الزيادة في معلوم الكراء بحيث، وبحد أقصى خمس زيادات طوال مدة التعاقد.* عدم جواز الزيادة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ بداية العقد.في حالات الكراء السكني.* إسناد مهمة استخلاص معلوم الكراء ووديعة الضمان إلى القابض البلدي.ويقترح النص أيضا إحداث مكاتب بالبلديات لإبرام عقود الكراء، في إطار تنظيم العلاقة الكرائية والحد من النزاعات.مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، أوضح في تصريح لاذاعة الديوان, أن المبادرة تنطلق من رغبة في، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على دراسة مدى قابلية النص للتطبيق في الواقع.وأشار إلى ضرورة تفادي ما وصفه بـ"التضخم التشريعي"، معتبرا أن جودة النصوص ونجاعتها أهم من كثرتها، ومشددا على أهمية ضمان انعكاس فعلي لأي قانون جديد على الواقع الاقتصادي والاجتماعي.كما أثار القوراري مسألة التفاوت الجهوي، ملاحظا أن المعطيات الواردة في وثيقة شرح الأسباب تركز أساسا على مناطق بالعاصمة وضواحيها، ما يستوجب التفكير في صياغة متوازنة تراعي مختلف جهات البلاد.وقد ثمن عدد من النواب خلال الجلسة أهداف المبادرة، خاصة في ما يتعلق بحماية الفئات المتوسطة وضعيفة الدخل، غير أنهم دعوا إلى، حتى لا يتحول إلى نص يصعب تنزيله ميدانيا.ويبقى المقترح في طور الدراسة صلب اللجنة، في انتظار استكمال جلسات الاستماع والنقاش قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت، في مسار تشريعي يُرتقب أن يثير نقاشا واسعا بين مختلف المتدخلين في قطاع السكن والكراء.