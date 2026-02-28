مدنين: المندوبية الجهوية للتربية تواصل توزيع 32 ألف كتاب وفّرها أحد أبناء الجهة بالخارج على المؤسسات التربوية

تواصل المندوبية الجهوية للتربية بمدنين توزيع مجموعة من الكتب على المؤسسات التربوية بالجهة لتعزيز رصيد المكتبات المدرسية، وذلك في إطار بادرة من أحد أبناء معتمدية بني خداش المقيمين في بكندا والذي منح المندوبية 32 ألف كتاب باللغتين الفرنسية والانقليزية، معاضدة للجهود المبذولة في الترغيب على المطالعة وإعادة مكانة الكتاب لدى الناشئة.خاصة وأن وزارة التربية أقرت هذه السنة سنة للمطالعة.ووزّعت المندوبيّة دفعة أولى من الكتب تضمّ 8 آلاف نسخة على المؤسسات التربوية بمعتمدية بني خداش من مدارس ابتدائية واعدادية ومعاهد ثانوية، وسيتم تباعا توزيع نحو 20 الف نسخة متبقية على كامل المعتمديات لضمان استفادة كل التلاميذ منها، ورجوعهم الى الكتاب والمطالعة التي تمثّل، الى جانب التنشيط الثقافي داخل المؤسسة التربوية وتنشيط الحياة المدرسية، رافدا أساسيا للنجاح وتعديل السلوك وتهذيبه، وتأمين التلاميذ والمؤسسة من كل المظاهر المحفوفة بالمخاطر والسلوكيات المهدّدة لسلامة الأبناء، وفق المندوب الجهوي للتربية بمدنين توفيق بن محمود.وذكر بن محمود، في تصريح لصحفيّة "وات"، أنه بمناسبة سنة المطالعة، أعدّت المندوبية برنامجا يمتد طيلة السنة ويشمل تدعيم المكتبات المدرسية بكل المؤسسات التربوية بأحجام متفاوتة من الكتب، وتنشيط المبيتات المدرسية، وضبط فقرات متنوعة بالمركب الثقافي المدرسي ببن قردان، ليشع على كل المؤسسات التربوية، مع أنشطة أخرى مختلفة بأغلب المعتمديات.يذكر أن المؤسسات التربوية بولاية مدنين استفادت من عدة مبادرات مدنية دعما للمدرسة العمومية واعترافا لها بالجميل، وتتمثّل في تجهيزات ومعدات مختلفة، وخاصة منها الإعلامية، إلى جانب البناءات والتهيئة، مجسّدة الانخراط الطوعي في جهود التعليم والمعرفة، وانفتاح المؤسسة التربوية على محيطها، ومؤكدة أنّ العناية بالشأن التربوي مسؤولية جماعية مشتركة.