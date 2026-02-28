أحمد ونيس: من المرجح الدخول في حرب واسعة النطاق

صواريخ باليستية واستهداف متبادل



اعتبر أحمد ونيس أن التطورات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط قد تفتح الباب أمام، في ظل التصعيد المتبادل بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.وفي تصريح لاذاعة الديوان أوضح وزير الخارجيه الاسبق أحمد ونيس أنجاءت، وفق تقديره، من الجانب الإسرائيلي والأميركي، مشيراً إلى أن رد الفعل الإيراني هذه المرة جاء سريعاً، خلافاً لما حدث في مواجهات سابقة وُصفت بأنها ذات طابع رمزي.وأشار ونيس إلى أن الرد الإيراني شمل إطلاق، في وقت تتواصل فيه عمليات اعتراض داخل إسرائيل، وسط تساؤلات حول مدى انخراط القوات الأميركية في العمليات، سواء انطلاقاً من قواعد برية أو من وحدات بحرية قد تصبح بدورها أهدافاً محتملة.وأضاف أن الضربات لا تستهدف فقط البرنامج النووي الإيراني، بل تشمل أيضاً، مذكّراً بأن ملف الصواريخ كان محل خلاف في مفاوضات سابقة بين طهران وواشنطن.على الصعيد الدولي، حذّر ونيس من أن أولى التداعيات ستظهر في، خاصة بالنسبة للدول المستوردة للنفط، متوقعاً:* اضطراباً في سلاسل التزويد العالميةوأكد أن هذه التطورات ستكون لها انعكاسات مباشرة على اقتصادات الدول، ومن بينها تونس، سواء من خلال كلفة الطاقة أو تأثيرات محتملة على البورصات والتوازنات المالية.واعتبر أن الحرب الجارية تعيد رسم موازين القوى في المنطقة، وقد تدفع بالقضية الفلسطينية إلى واجهة الصراع مجدداً، في ظل اتهامات متبادلة بشأن خلفيات التصعيد.كما أشار إلى أن إيران ليست معزولة دولياً، مذكّراً بوجودمع كل من روسيا والصين، ما يفتح الباب أمام احتمال اتساع رقعة المواجهة في حال تطورت الأمور عسكرياً.وفي تقييمه لاحتمال تحول الصراع إلى مواجهة دولية أوسع، قال ونيس إن السيناريو يبقى وارداً، خاصة إذا ما انخرطت قوى كبرى بشكل مباشر، معتبراً أن المنطقة قد تكون أمام، يتوقف مساره على مآلات الوضع الداخلي في إيران وقدرة الأطراف على احتواء التصعيد.وبخصوص تونس، رجّح ونيس أن يتركز الموقف في إطاروالتأكيد على احترام السيادة ورفض الاعتداءات، مع تحرك دبلوماسي ضمن الأطر العربية والدولية، دون انخراط عسكري مباشر، في انتظار مواقف القوى الدولية الكبرى الداعمة لطهران.