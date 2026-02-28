Babnet   Latest update 13:21 Tunis

أحمد ونيس: من المرجح الدخول في حرب واسعة النطاق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2c9e52683a0.51761605_gjkipeoqlmhfn.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 11:50 قراءة: 1 د, 51 ث
      
اعتبر أحمد ونيس أن التطورات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط قد تفتح الباب أمام حرب واسعة النطاق، في ظل التصعيد المتبادل بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وفي تصريح لاذاعة الديوان أوضح وزير الخارجيه الاسبق أحمد ونيس أن المبادرة العسكرية جاءت، وفق تقديره، من الجانب الإسرائيلي والأميركي، مشيراً إلى أن رد الفعل الإيراني هذه المرة جاء سريعاً، خلافاً لما حدث في مواجهات سابقة وُصفت بأنها ذات طابع رمزي.


صواريخ باليستية واستهداف متبادل

وأشار ونيس إلى أن الرد الإيراني شمل إطلاق صواريخ باليستية، في وقت تتواصل فيه عمليات اعتراض داخل إسرائيل، وسط تساؤلات حول مدى انخراط القوات الأميركية في العمليات، سواء انطلاقاً من قواعد برية أو من وحدات بحرية قد تصبح بدورها أهدافاً محتملة.


وأضاف أن الضربات لا تستهدف فقط البرنامج النووي الإيراني، بل تشمل أيضاً القدرات الصاروخية الباليستية، مذكّراً بأن ملف الصواريخ كان محل خلاف في مفاوضات سابقة بين طهران وواشنطن.

تداعيات اقتصادية عالمية

على الصعيد الدولي، حذّر ونيس من أن أولى التداعيات ستظهر في أسواق الطاقة، خاصة بالنسبة للدول المستوردة للنفط، متوقعاً:

* ارتفاعاً في الأسعار
* شحاً في الإمدادات
* اضطراباً في سلاسل التزويد العالمية

وأكد أن هذه التطورات ستكون لها انعكاسات مباشرة على اقتصادات الدول، ومن بينها تونس، سواء من خلال كلفة الطاقة أو تأثيرات محتملة على البورصات والتوازنات المالية.

امتحان للتوازنات الإقليمية

واعتبر أن الحرب الجارية تعيد رسم موازين القوى في المنطقة، وقد تدفع بالقضية الفلسطينية إلى واجهة الصراع مجدداً، في ظل اتهامات متبادلة بشأن خلفيات التصعيد.

كما أشار إلى أن إيران ليست معزولة دولياً، مذكّراً بوجود اتفاقيات استراتيجية مع كل من روسيا والصين، ما يفتح الباب أمام احتمال اتساع رقعة المواجهة في حال تطورت الأمور عسكرياً.

هل نحن أمام شرارة حرب عالمية؟

وفي تقييمه لاحتمال تحول الصراع إلى مواجهة دولية أوسع، قال ونيس إن السيناريو يبقى وارداً، خاصة إذا ما انخرطت قوى كبرى بشكل مباشر، معتبراً أن المنطقة قد تكون أمام مرحلة أولى من نزاع طويل الأمد، يتوقف مساره على مآلات الوضع الداخلي في إيران وقدرة الأطراف على احتواء التصعيد.

الموقف التونسي المحتمل

وبخصوص تونس، رجّح ونيس أن يتركز الموقف في إطار الدعم الإنساني والتأكيد على احترام السيادة ورفض الاعتداءات، مع تحرك دبلوماسي ضمن الأطر العربية والدولية، دون انخراط عسكري مباشر، في انتظار مواقف القوى الدولية الكبرى الداعمة لطهران.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324430

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet20°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>