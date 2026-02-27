صالح الفرزيط في وضع صحي حرج
أعلن الممثل والفنان مقداد السهيلي أن الفنان الشعبي صالح الفرزيط يمرّ بـوضع صحي حرج.
وكتب السهيلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:
“الفنان صالح الفرزيط في حالة صحية حرجة رغم كل المجهودات المبذولة... يارب”.
و للتذكير، كان قد تعرض الفنان القدير صالح الفرزيط يوم 6 أكتوبر لحادث مرور أليم استوجب نقله على جناح السرعة الى المستشفى العسكري بتونس لتلقي الاسعافات الاولية.
