Babnet   Latest update 23:19 Tunis

صالح الفرزيط في وضع صحي حرج

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2117bc4ae27.42525315_liphngjkmoqfe.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 22:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن الممثل والفنان مقداد السهيلي أن الفنان الشعبي صالح الفرزيط يمرّ بـوضع صحي حرج.

وكتب السهيلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:

“الفنان صالح الفرزيط في حالة صحية حرجة رغم كل المجهودات المبذولة... يارب”.

و للتذكير، كان قد تعرض الفنان القدير صالح الفرزيط يوم 6 أكتوبر لحادث مرور أليم استوجب نقله على جناح السرعة الى المستشفى العسكري بتونس لتلقي الاسعافات الاولية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324413

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
21°-11
22°-10
21°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>