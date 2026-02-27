صالح الفرزيط في وضع صحي حرج

أعلن الممثل والفنان مقداد السهيلي أن الفنان الشعبي صالح الفرزيط يمرّ بـوكتب السهيلي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”:“الفنان صالح الفرزيط في حالة صحية حرجة رغم كل المجهودات المبذولة... يارب”.و للتذكير، كان قد تعرض الفنان القدير صالح الفرزيط يوم 6 أكتوبر لحادث مرور أليم استوجب نقله على جناح السرعة الى المستشفى العسكري بتونس لتلقي الاسعافات الاولية.