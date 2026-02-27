Babnet   Latest update 17:04 Tunis

تأجيل محاكمة سيف الدين مخلوف إلى 13 مارس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699dc6e147eec7.28386652_lfijnekmhpgqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 15:23 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قررت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة المحامي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف إلى جلسة 13 مارس، وذلك كتأخير نهائي.

وتتعلق القضية بشكاية كان قد رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، على خلفية تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتُبرت مسيئة، إثر قرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صاحب مدرسة قرآنية بالرقاب.


وفي سياق متصل، كان عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر مؤخراً بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف، مع تأجيل استنطاقه إلى شهر مارس المقبل، وذلك في قضية تتعلق بالتدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرته التراب التونسي.
.

