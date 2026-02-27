Babnet   Latest update 20:10 Tunis

تطاوين: استكمال تهيئة المسلك المؤدي إلى مركز التنشيط والترفيه بجبل الصد استعدادًا لدخوله حيّز الاستغلال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65168fea645263.17610610_fpinqojklemgh.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 19:42 قراءة: 1 د, 15 ث
      
 انتهت أشغال تهيئة المسلك المؤدي إلى مركز التنشيط والترفيه بجبل الصد، وذلك ضمن العناصر التكميلية لبرنامج التنمية المندمجة بمعتمدية تطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين، في خطوة تهدف إلى تحسين جاهزية المشروع وتعزيز مقومات التنمية بالجهة.
ويُعدّ هذا المشروع من بين المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة بالمنطقة، حيث تمّ إنجازه سنة 2025 بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 1.4 مليون دينار، وقد أصبح جاهزًا بعد تسليمه إلى المجلس الجهوي بالولاية.
وفي هذا السياق، أفاد المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بتطاوين، سعد السبّاح، في تصريح لصحفي "وات"، بأنّه تمّ التنسيق مع المندوبية العامة للتنمية الجهويّة التي وفّرت تمويلات إضافية لتحسين محيط المشروع، من خلال رصد اعتمادات تكميلية بقيمة 643 ألف دينار لتهيئة المسلك المؤدي إلى المركز، إلى جانب برمجة أشغال تنوير جزء آخر من المسلك بكلفة تُقدّر بنحو 200 ألف دينار.

أضاف المصدر ذاته أنّ المشروع سيدخل حيّز الاستغلال فور استكمال هذه الأشغال، بما من شأنه تعزيز البنية التحتية السياحية والترفيهية بالجهة، مشيرا إلى أنّ الأشغال تقدّمت بنسبة هامّة.
وفي ما يتعلّق باستغلال المشروع، أوضح السبّاح أنّ جملة من الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسوية وضعيته العقارية مازالت في طور الإنجاز، وسيتمّ عقب استكمالها طرح المشروع في المزاد العمومي بمشاركة المستثمرين الخواص من أجل استغلال هذا الفضاء، الذي يُرتقب أن يمثّل متنفسًا لأهالي الجهة نظرًا لموقعه المتميز المطلّ من أعلى الجبل على المدينة، فضلاً عن مساهمته في دفع الاستثمار وتوفير مواطن شغل.
ويتكوّن مركز التنشيط والترفيه بجبل الصد من ثماني غرف للإيواء، ومطعم يضمّ قاعة للأكل، إضافة إلى مقهى وأربعة محلات مخصّصة للصناعات التقليدية أو لأنشطة مماثلة، بما يدعم تثمين المنتوج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

جود
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324404

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
نزول جمرة الماء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:42
12:39
06:53
05:27
نزول جمرة الماء
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet23°
14° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
21°-11
22°-10
21°-12
19°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>