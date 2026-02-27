تطاوين: استكمال تهيئة المسلك المؤدي إلى مركز التنشيط والترفيه بجبل الصد استعدادًا لدخوله حيّز الاستغلال

انتهت أشغال تهيئة المسلك المؤدي إلى مركز التنشيط والترفيه بجبل الصد، وذلك ضمن العناصر التكميلية لبرنامج التنمية المندمجة بمعتمدية تطاوين الجنوبية من ولاية تطاوين، في خطوة تهدف إلى تحسين جاهزية المشروع وتعزيز مقومات التنمية بالجهة.ويُعدّ هذا المشروع من بين المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية المندمجة بالمنطقة، حيث تمّ إنجازه سنة 2025 بكلفة جملية تُقدّر بحوالي 1.4 مليون دينار، وقد أصبح جاهزًا بعد تسليمه إلى المجلس الجهوي بالولاية.وفي هذا السياق، أفاد المنسق الجهوي لمشاريع التنمية المندمجة بتطاوين، سعد السبّاح، في تصريح لصحفي "وات"، بأنّه تمّ التنسيق مع المندوبية العامة للتنمية الجهويّة التي وفّرت تمويلات إضافية لتحسين محيط المشروع، من خلال رصد اعتمادات تكميلية بقيمة 643 ألف دينار لتهيئة المسلك المؤدي إلى المركز، إلى جانب برمجة أشغال تنوير جزء آخر من المسلك بكلفة تُقدّر بنحو 200 ألف دينار.أضاف المصدر ذاته أنّ المشروع سيدخل حيّز الاستغلال فور استكمال هذه الأشغال، بما من شأنه تعزيز البنية التحتية السياحية والترفيهية بالجهة، مشيرا إلى أنّ الأشغال تقدّمت بنسبة هامّة.وفي ما يتعلّق باستغلال المشروع، أوضح السبّاح أنّ جملة من الإجراءات الإدارية المرتبطة بتسوية وضعيته العقارية مازالت في طور الإنجاز، وسيتمّ عقب استكمالها طرح المشروع في المزاد العمومي بمشاركة المستثمرين الخواص من أجل استغلال هذا الفضاء، الذي يُرتقب أن يمثّل متنفسًا لأهالي الجهة نظرًا لموقعه المتميز المطلّ من أعلى الجبل على المدينة، فضلاً عن مساهمته في دفع الاستثمار وتوفير مواطن شغل.ويتكوّن مركز التنشيط والترفيه بجبل الصد من ثماني غرف للإيواء، ومطعم يضمّ قاعة للأكل، إضافة إلى مقهى وأربعة محلات مخصّصة للصناعات التقليدية أو لأنشطة مماثلة، بما يدعم تثمين المنتوج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.جود