تجهيزات متطورة لتعزيز الجراحة بالمنظار في المستشفيات العمومية
في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح المنظومة الصحية وتحديثها، اقتنت وزارة الصحة 117 وحدة جراحة متطورة بالمنظار عالي الدقة (4K) بكلفة ناهزت 32 مليون دينار، دخلت منها 87 وحدة حيز الاستغلال بمختلف جهات البلاد.
التوزيع حسب الاختصاصات* 43 وحدة للجراحة العامة
* 34 وحدة لأمراض النساء والتوليد
* 21 وحدة لجراحة العظام
* 9 وحدات لجراحة المسالك البولية
* 7 وحدات لجراحة الأطفال
* وحدتان لجراحة القلب والشرايين
* وحدة واحدة لجراحة الصدر
انعكاسات مباشرة على جودة التكفلتتيح هذه التجهيزات الحديثة:
* دقة أعلى وأمان أكبر أثناء العمليات
* تقليص الآلام بفضل الجراحة طفيفة التوغل
* تعافٍ أسرع وتقليص مدة الإقامة بالمستشفى
* توزيعاً جهوياً عادلاً للتجهيزات تكريساً لمبدأ العدالة الصحية
