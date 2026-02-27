Babnet   Latest update 10:10 Tunis

لقاء عمل لتعزيز التعاون الجامعي بين تونس وفنلندا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a15a092dfb23.27299418_oflnphegqkijm.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026
      
في إطار دعم الشراكة الأكاديمية بين الجامعات التونسية ونظيراتها الفنلندية، نظّمت سفارة الجمهورية التونسية بفنلندا، يوم 26 فيفري 2026، لقاء عمل عن بعد جمع حسان منيف، نائب رئيس جامعة صفاقس، ووليد مهدي، مدير المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بصفاقس.

وتناول اللقاء مشاريع مذكرات التفاهم التي تقدّمت بها كل من جامعة Metropolia للعلوم التطبيقية وجامعة Laurea للعلوم التطبيقية، وما يمكن أن تفتحه من آفاق واعدة للتعاون العلمي والتبادل الطلابي بين المؤسستين الجامعيتين في تونس وفنلندا.


كما استعرض المشاركون أبرز محاور التعاون الأكاديمي بين البلدين، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود للتعريف بالكفاءات العلمية والبحثية التونسية في منطقة شمال أوروبا، وتعزيز إشعاعها الإقليمي والدولي، لا سيما عبر تشجيع الشراكات البحثية وتوسيع مجالاتها وتنويعها بما يستجيب لأولويات التعليم العالي والبحث العلمي في البلدين.
