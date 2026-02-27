هذا ما تقرر في حق المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 26 فيفري 2026، تأجيل محاكمة، المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جلسة 23 مارس 2026، مع الإبقاء عليه رهن الإيقاف.ويأتي هذا القرار في سياق القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي، حيث كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.ويقضي قرار ختم البحث بإيداع فوزي كمون السجن وإحالته بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، من أجل تهم تتعلق بـومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقررة يوم 23 مارس 2026.