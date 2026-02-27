Babnet   Latest update 09:17 Tunis

هذا ما تقرر في حق المدير السابق لمكتب راشد الغنوشي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698ef9ce0f1319.13272162_mloinjephgqkf.jpg>
Publié le Vendredi 27 Février 2026 - 08:35
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الخميس 26 فيفري 2026، تأجيل محاكمة فوزي كمون، المدير السابق الخاص لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جلسة 23 مارس 2026، مع الإبقاء عليه رهن الإيقاف.

ويأتي هذا القرار في سياق القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي، حيث كانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في وقت سابق قرارًا يقضي بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.


ويقضي قرار ختم البحث بإيداع فوزي كمون السجن وإحالته بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة، من أجل تهم تتعلق بـتبييض وغسل الأموال.


ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة النظر في الملف خلال الجلسة المقررة يوم 23 مارس 2026.

الجمعة 27 فيفري 2026 | 9 رمضان 1447
