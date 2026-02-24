Babnet   Latest update 16:48 Tunis

رفض الإفراج عن سيف الدين مخلوف وتأجيل المحاكمة إلى مارس المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699dc6e147eec7.28386652_lfijnekmhpgqo.jpg>
Publié le Mardi 24 Février 2026 - 16:41
      
رفضت، الثلاثاء 24 فيفري، الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن النائب السابق سيف الدين مخلوف، مع تأخير النظر في القضية إلى شهر مارس المقبل.

ويُذكر أن سيف الدين مخلوف كان قد سجّل اعتراضه على حكم غيابي صادر ضده بالسجن لمدة خمسة أعوام مع النفاذ العاجل، عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل تهم تتعلق بـالتآمر على أمن الدولة الداخلي.

