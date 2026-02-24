وزارة الفلاحة تفتح باب الترشح لخطة ملاحظ وطني لموسم صيد التن الأحمر لسنة 2026

وتستهدف هذه الدعوة خريجي الجامعات والمعاهد العليا المختصين في مجال الصيد البحري، أو ما يعادلها من شهادات علمية، خاصة ممن لم يتمكنوا من الحصول على شغل قار، وذلك في إطار الاستعدادات التنظيمية والرقابية للموسم القادم.ودعت الوزارة في بلاغ لها الراغبين في المشاركة إلى تقديم ملفاتهم في أجل أقصاه يوم 15 مارس 2026.ويتعين أن يتضمن الملف مطلب ترشح باسم، المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، وسيرة ذاتية محينة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية ونسخة من وثائق الإبحار التي تثبت القيام بتربصات أو أعمال بحرية سابقة مع شهادة طبية تثبت القدرة البدنية على العمل في عرض البحر وكذلك تصريح على الشرف بعدم ممارسة أي نشاط مهني بمقابل، والتفرغ الكامل للعمل على متن مراكب جر أقفاص التن الأحمر طيلة فترة الموسم.وأضافت الوزارة أن ملفات الترشح ترسل مباشرة إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك)، الكائن بـ 30 نهج آلان سافاري، 1002 تونس.ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات التونسية على ضمان شفافية عمليات صيد التن الأحمر ومتابعة الحصص الوطنية المحددة، من خلال تعزيز الرقابة الميدانية بواسطة ملاحظين وطنيين مؤهلين لمرافقة أسطول الصيد البحري.