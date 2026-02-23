موجة تضامن مع حنّبعل المجبري بعد تلقيه رسالة عنصرية والشرطة البريطانية تفتح تحقيقاً

دعم من بيرنلي والجامعة التونسية



أثارت رسالة عنصرية تلقاها اللاعب التونسيموجة استنكار محلية ودولية، عقب تعرّضه لإساءة عبر منصةبعد مباراة فريقهأمامضمن منافساتوتضمنت الرسالة عبارات مسيئة ذات طابع عنصري، ما دفع المجبري إلى التعليق قائلاً:وأصدر ناديبيان مساندة أعرب فيه عن اشمئزازه من الإساءات العنصرية الموجّهة للاعب، مؤكداً أنه لا مكان لمثل هذه التصرفات في المجتمع الإنجليزي.كما عبّرتعن دعمها الكامل للمجبري، مشيدة بـالتي تحلّى بها في تعامله مع الحادثة، ومنوّهة بموقف النادي الداعم له، وداعية إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه السلوكيات.من جهته، أصدربياناً بعنوان، عبّر فيه عن تضامنه الكامل مع المجبري وكل التونسيين الذين يتعرضون للكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا.واعتبر المنتدى أن تصاعد خطابات الكراهية يمثل تهديداً مباشراً لقيم، داعياً إلى محاسبة مرتكبي جرائم الكراهية، وتطوير آليات فعّالة لرصد المحتوى العنصري وحذفه فوراً، إلى جانب تكثيف برامج التوعية بمخاطر خطاب الكراهية.في السياق ذاته، أعلنتفتح تحقيقات رسمية بعد تعرّضفي الدوري الإنجليزي الممتاز لإساءات عنصرية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.وشملت التحقيقات كلاً من:(بيرنلي)(تشيلسي)(ولفرهامبتون)(سندرلاند)وأكد، رئيس الوحدة، أن الشرطة تلقت، مشدداً على أنه، ومتوعداً بملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم.وعلى الصعيد الحكومي، وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانيالإساءات بأنها، مؤكداً دعم الحكومة للاعبين الذين يواجهون التمييز.كما أعربت أندية الدوري الإنجليزي عن استعدادها للتعاون مع منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك، إلى جانب الشرطة والدوري الممتاز، لتحديد المسؤولين عن هذه الإساءات.وأكدت شركةأنها تعمل على إزالة المحتوى العنصري فور اكتشافه، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل فوري للقضاء على السلوك العنصري، لكنها ستواصل تعزيز آليات الحماية والتعاون مع التحقيقات الجارية.