استئناف السير العادي لقطارات الأحواز الجنوبية بعد تعطل جزئي بخطوط الضاحية الجنوبية

استؤنف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية لتونس العاصمة، وفق ما أعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ صادر مساء اليوم الإثنين.

وكانت حركة سير القطارات على خطوط الضاحية الجنوبية قد شهدت في وقت سابق من اليوم تعطلًا جزئيًا، إثر جنوح القطار المنطلق من محطة تونس في اتجاه الدهماني على مستوى مدخل محطة تونس، مما تسبب في اضطراب حركة التنقل وتعطيل مصالح عدد من المسافرين.

وأكدت الشركة أنها تدخلت بصفة فورية لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بما مكّن من استئناف السير العادي تدريجيًا وإعادة نسق الحركة إلى طبيعته.