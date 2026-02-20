Babnet   Latest update 17:25 Tunis

سمير ماجول: يجب الكف عن شيطنة رجال الأعمال وتونس بحاجة لبرنامج انعاش اقتصادي شامل‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6998861c320635.74152230_jqplnofmeighk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 20 Février 2026 - 17:02 قراءة: 1 د, 55 ث
      

سمير ماجول: ضرورة الكفّ عن شيطنة رجال الأعمال وتونس بحاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي شامل

شدّد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول على ضرورة الكفّ عن شيطنة رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات، مؤكّدًا أن القطاع الخاص كان ولا يزال دعامة للاقتصاد الوطني ورافعة للاستثمار والنمو ومحركًا للتشغيل وشريكًا فاعلًا في التنمية.


وجاءت تصريحات ماجول خلال جلسة استماع انعقدت يوم 19 فيفري بلجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بـمجلس نواب الشعب، خُصصت للنظر في مقترح تنقيح وإتمام قانون الاستثمار.

دعم مقترح تنقيح قانون الاستثمار

أعرب رئيس الاتحاد عن دعم المنظمة لكل المبادرات الرامية إلى دفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، معتبرًا أن مقترح تنقيح القانون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الاستثمار يتقاطع مع رؤية الاتحاد لإحداث نقلة نوعية في مناخ الأعمال.

وأشار إلى أن مجلة الاستثمار يجب أن تكون إطارًا مرجعيًا صلبًا يعزّز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مع تضمين أفضل التشريعات والحوافز مقارنة بالبلدان المنافسة، بما يجعل تونس وجهة جاذبة للاستثمار.



محاور الإصلاح المقترحة

عرض ماجول جملة من التوجهات اعتبرها ضرورية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، من أبرزها:

* اعتماد سياسة جبائية محفزة على النمو والاستثمار.
* تطوير منظومات الإنتاج لضمان السيادة الغذائية والصحية والطاقية.
* تحيين الدراسات القطاعية وتوفير المعطيات للمستثمرين.
* مواصلة العمل بالمواثيق القطاعية.
* إجراء دراسات مقارنة دورية مع البلدان المنافسة.
* تطوير البنية التحتية وتجسيد اللامركزية وتوفير التمويلات.
* دعم التصدير ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية غير المتوازنة.
* إصلاح مجلة الصرف لتسهيل استقطاب الاستثمار الأجنبي والاستثمار بالخارج.
* تشجيع الابتكار والصناعات الذكية والطاقات المتجددة.
* ملاءمة التعليم والتكوين المهني مع حاجيات السوق.
* بعث مناطق صناعية ذكية في الجهات.
* الإسراع بإنجاز مشروع ميناء المياه العميقة.
* الاستفادة من موجة إعادة توجيه الاستثمارات عالميًا.
* مكافحة التهريب والإغراق التجاري ودعم النسيج الاقتصادي الوطني.
* تطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز التكامل مع ليبيا والجزائر.

رهان الثقة وبرنامج إنعاش شامل

أكد ماجول أن التحدي المطروح اليوم يتجاوز الجوانب التقنية والتمويلية ليكون أساسًا رهان ثقة متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. واعتبر أن تونس في حاجة إلى برنامج إنعاش اقتصادي شامل يُقر الإصلاحات الضرورية، ويعزز تنافسية البلاد وقدراتها الاستثمارية والتصديرية والتشغيلية.

من جهتهم، عبّر ممثلو الاتحاد عن استعدادهم للتفاعل إيجابيًا مع فصول المقترح ودراستها بما يضمن مناخ استثمار سليم ومحفّز. كما شدّد عدد من النواب على أهمية مواصلة جلسات الاستماع لجهات حكومية وغيرها لاستكمال دراسة المبادرة التشريعية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323997

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 20 فيفري 2026 | 2 رمضان 1447
تزول جمرة الهواء
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:33
18:07
15:37
12:40
07:02
05:35
تزول جمرة الهواء
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
16°-12
18°-10
21°-8
21°-9
  • Avoirs en devises 25223,5
  • (20/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37801 DT
  • (20/02)
  • 1 $ = 2,87910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/02)     1286,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>