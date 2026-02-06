باجة: تواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب النيقرو
تتواصل، إلى غاية اليوم، عمليات البحث عن شاب يبلغ من العمر حوالي 20 سنة، فُقد مساء أمس بشاطئ كاب النيقرو التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك إثر حادثة جدّت أثناء خروجه رفقة والده لممارسة الصيد على الشاطئ.
ووفق المعطيات الأولية، فقد اختفى الشاب بشكل مفاجئ عن أنظار والده في ظروف لا تزال قيد المتابعة، حيث تم تنفيذ عمليات تمشيط أولية دون التوصل إلى العثور عليه، ما استوجب إشعار الوحدات المختصة.
وعلى إثر ذلك، شرعت وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني في عمليات بحث مكثفة شملت الشاطئ ومحيطه، إضافة إلى المجال البحري، وذلك في إطار تنسيق مشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة.
كما تم الاستعانة بطائرة دون طيار (درون) متطورة، بهدف رصد أي آثار أو أجسام قد تساعد في تحديد مكان الشاب، سواء على مستوى الشاطئ أو داخل المياه أو بالمناطق المجاورة.
ولا تزال عمليات البحث متواصلة إلى حدّ الآن، في انتظار توفر معطيات جديدة، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة ديوان أف أم بباجة.
ووفق المعطيات الأولية، فقد اختفى الشاب بشكل مفاجئ عن أنظار والده في ظروف لا تزال قيد المتابعة، حيث تم تنفيذ عمليات تمشيط أولية دون التوصل إلى العثور عليه، ما استوجب إشعار الوحدات المختصة.
وعلى إثر ذلك، شرعت وحدات الحماية المدنية والحرس الوطني في عمليات بحث مكثفة شملت الشاطئ ومحيطه، إضافة إلى المجال البحري، وذلك في إطار تنسيق مشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة.
كما تم الاستعانة بطائرة دون طيار (درون) متطورة، بهدف رصد أي آثار أو أجسام قد تساعد في تحديد مكان الشاب، سواء على مستوى الشاطئ أو داخل المياه أو بالمناطق المجاورة.
ولا تزال عمليات البحث متواصلة إلى حدّ الآن، في انتظار توفر معطيات جديدة، وفق ما أفاد به مراسل إذاعة ديوان أف أم بباجة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323262