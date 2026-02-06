رفض الإفراج عن لطفي المرايحي وتأجيل محاكمته إلى 13 مارس
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم، رفض الإفراج عن أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، مع تأجيل محاكمته وعدد من المتهمين الآخرين إلى جلسة 13 مارس المقبل.
ويُحاكم لطفي المرايحي في قضية تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، تشمل التعامل مع مقيم وغير مقيم وغسيل الأموال، وفق ملف القضية المعروض على أنظار المحكمة.
ويُحاكم لطفي المرايحي في قضية تتعلق بجرائم مصرفية ومالية، تشمل التعامل مع مقيم وغير مقيم وغسيل الأموال، وفق ملف القضية المعروض على أنظار المحكمة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323259