تأجيل محاكمة صاحب شركة «إنستالينغو» يحيى الكحيلي
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة يحيى الكحيلي صاحب شركة «إنستالينغو»، ومتّهم ثانٍ، إلى موعد لاحق.
ويأتي هذا التأجيل في إطار قضية تتعلّق بجرائم إرهابية وفق ما ورد بملف القضية والأبحاث، وذلك بعد أن تقدّم المتهم يحيى الكحيلي بطلب لتأخير الجلسة من أجل تسخير محامٍ للترافع عنه.
ويُذكر أنّ دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت مؤخّراً إحالة صاحب شركة «إنستالينغو» على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته في قضية تحقيقية تتعلّق بتبييض الأموال.
