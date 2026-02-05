حجز أكثر من طن ونصف من الفول المخصّص للأبقار داخل محلّ للأكلة الخفيفة

تمكّنت المصالح الرقابية المختصّة في إطار العمل الدوري للمراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم، منداخل محلّ للأكلة الخفيفة بولاية مدنين.وأوضح مصدر من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية المراقبة أسفرت عن العثور على، تحمل بيانات واضحة تفيد بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين كان صاحب المحل بصددوقدّرت الكمية المحجوزة بحوالي، مؤكداً أن هذا النوع من الفول يُصنّف ضمنولا يمكن بأي حال من الأحوال استعماله في إعداد أغذية موجّهة للإنسان، نظراً لاختلاف مسار الإنتاج والفرز والمعايير الصحية المعتمدة.وأضاف المصدر ذاته أنه تمواستصدارمن السلط الجهوية المختصة، مع الشروع في استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف، طبقاً للتشريع الجاري به العمل والمتعلّق بسلامة المواد الغذائية.وأشار إلى أن الفرق بين الفول المخصّص للاستهلاك البشري والفول العلفي يعود أساساً إلى، حيث يتم توجيه الكميات غير المطابقة للمواصفات الصحية إلى الأعلاف الحيوانية، ولا يُسمح بإعادة توجيهها للاستهلاك الآدمي.وأكدت المصالح الرقابية أنها ستواصلللتصدي لكل ما من شأنه المساس بصحة المستهلك، داعية المواطنين إلىعن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة في هذا المجال.