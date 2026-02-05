حجز أكثر من طن ونصف من الفول المخصّص للأبقار داخل محلّ للأكلة الخفيفة
تمكّنت المصالح الرقابية المختصّة في إطار العمل الدوري للمراقبة الصحية للمحلات المفتوحة للعموم، من حجز كمية تفوق طناً ونصف الطن من الفول المخصّص لتغذية الأبقار داخل محلّ للأكلة الخفيفة بولاية مدنين.
وأوضح مصدر من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية المراقبة أسفرت عن العثور على أكياس من الفول العلفي موجّهة للأبقار الحلوب، تحمل بيانات واضحة تفيد بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين كان صاحب المحل بصدد طبخ هذه المادة وبيعها للمستهلكين.
وقدّرت الكمية المحجوزة بحوالي 1650 كيلوغراماً، مؤكداً أن هذا النوع من الفول يُصنّف ضمن الأعلاف الحيوانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعماله في إعداد أغذية موجّهة للإنسان، نظراً لاختلاف مسار الإنتاج والفرز والمعايير الصحية المعتمدة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز الكمية بصفة فورية واستصدار إذن في الإتلاف من السلط الجهوية المختصة، مع الشروع في استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف، طبقاً للتشريع الجاري به العمل والمتعلّق بسلامة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن الفرق بين الفول المخصّص للاستهلاك البشري والفول العلفي يعود أساساً إلى عملية الفرز والمعالجة منذ المصدر، حيث يتم توجيه الكميات غير المطابقة للمواصفات الصحية إلى الأعلاف الحيوانية، ولا يُسمح بإعادة توجيهها للاستهلاك الآدمي.
وأكدت المصالح الرقابية أنها ستواصل حملاتها التفقدية للتصدي لكل ما من شأنه المساس بصحة المستهلك، داعية المواطنين إلى اليقظة والتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة في هذا المجال.
وأوضح مصدر من الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية المراقبة أسفرت عن العثور على أكياس من الفول العلفي موجّهة للأبقار الحلوب، تحمل بيانات واضحة تفيد بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، في حين كان صاحب المحل بصدد طبخ هذه المادة وبيعها للمستهلكين.
وقدّرت الكمية المحجوزة بحوالي 1650 كيلوغراماً، مؤكداً أن هذا النوع من الفول يُصنّف ضمن الأعلاف الحيوانية ولا يمكن بأي حال من الأحوال استعماله في إعداد أغذية موجّهة للإنسان، نظراً لاختلاف مسار الإنتاج والفرز والمعايير الصحية المعتمدة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم حجز الكمية بصفة فورية واستصدار إذن في الإتلاف من السلط الجهوية المختصة، مع الشروع في استكمال الإجراءات القانونية ضد المخالف، طبقاً للتشريع الجاري به العمل والمتعلّق بسلامة المواد الغذائية.
وأشار إلى أن الفرق بين الفول المخصّص للاستهلاك البشري والفول العلفي يعود أساساً إلى عملية الفرز والمعالجة منذ المصدر، حيث يتم توجيه الكميات غير المطابقة للمواصفات الصحية إلى الأعلاف الحيوانية، ولا يُسمح بإعادة توجيهها للاستهلاك الآدمي.
وأكدت المصالح الرقابية أنها ستواصل حملاتها التفقدية للتصدي لكل ما من شأنه المساس بصحة المستهلك، داعية المواطنين إلى اليقظة والتبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مشبوهة في هذا المجال.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323222