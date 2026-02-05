Babnet   Latest update 12:38 Tunis

وزير الإقتصاد يجتمع برئيس قسم القطاع العام لمنطقة MENA بالبنك الأوروبي للإستثمار والمديرة الجديدة لمكتب البنك بتونس.

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6984743b496452.09062820_mnjhpikeoqgfl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 05 Février 2026 - 11:41
      
اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر الإربعاء 04 فيفري 2026 ب Ulrich Brunnhuber رئيس قسم القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الأوروبي للإستثمار الذي كان مرفوقا ب Anna Barone المديرة الجديدة لمكتب البنك بتونس.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها تقديم المديرة الجديدة و التطرق الى سير التعاون المالي والفني و مدى التقدم في تنفيذ عدد من المشاريع إضافة الى برامج العمل للفترة القادمة.
وأكد سمير عبد الحفيظ في هذا السياق على اهمية التعاون القائم وعلى الحرص لمزيد تعزيزه في إطار توجهات وأولويات تونس التنموية وما سيتم ضبطه من برامج ومشاريع في المخطط التنموي 2026-2030.

ونوه الوزير في ذات السياق بدعم البنك الأوروبي للإستثمار لمسار التنمية في تونس وهو ما تعكسه جملة المشاريع الممولة في عدة مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية والمياه وغيرها بالإضافة الى دعم القطاع الخاص.
من جانبه اكد Ulrich Brunnhuber على حرص البنك الأوروبي واستعداده لمزيد تعزيز التعاون و توسيع مجالاته بما يخدم اهداف تونس وأولوياتها، معربا عن ارتياحه لتطور نسق تنفيذ المشاريع في الفترة الأخيرة و للتقدم المسجل في إستغلال خط تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة.
واكد Brunnhuber الاستعداد لتعميق التشاور وتكثيف التنسيق بين الجانبين بما يساعد على التسريع في ضبط برامج العمل القادمة و على تمويل المشاريع المقترحة.
الخميس 05 فيفري 2026 | 17 شعبان 1447
