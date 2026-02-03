احتفالًا بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية التونسية اليابانية... سفارة اليابان بتونس تطلق سلسلة محاضرات فكرية وثقافية
بلاغ صحفي - تُعلن سفارة اليابان بتونس، في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان، وبالتعاون مع المدرسة اليابانية للغات، عن تنظيم سلسلة من المحاضرات الفكرية والثقافية المفتوحة للعموم، وذلك يومي السبت 7 والسبت 14 فيفري 2026.
وتهدف هذه التظاهرة إلى استكشاف جوهر اليابان من زاويتين متكاملتين، تجمعان بين الروح التقليدية للفنون القتالية (البودو) والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الحديثة.
برنامج المحاضرات1. روح التقاليد: البودو (الفنون القتالية)
* التاريخ: السبت 7 فيفري 2026
* التوقيت: الساعة 14:00
* المكان: الجامعة المركزية للأعمال – Université Centrale Business School (Honoris United Universities)
* العنوان: 66 شارع محمد الخامس، تونس العاصمة
* المحاضر: ماتسورا ماساتو (Masato Matsuura)
* موضوع المحاضرة:
تسليط الضوء على الفلسفة العميقة لفنون القتال اليابانية التقليدية، وكيفية مساهمتها في تشكيل القيم الثقافية والروحية للمجتمع الياباني.
2. المعجزة الاقتصادية والجيوسياسية لليابان
* التاريخ: السبت 14 فيفري 2026
* التوقيت: الساعة 10:00
* المكان: مركز المهن إسبري – موقع الغزالة (ESPRIT Carrière de Centre)، مدرسة إسبري للأعمال (Honoris United Universities)
* العنوان: القطب التكنولوجي الغزالة، أريانة
* المحاضر: الدكتور فوكوتومي ميتسوهيسا (Mitsuhisa Fukutomi)
* موضوع المحاضرة:
تحليل المسار الاقتصادي والسياسي لليابان منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع قراءة في مكانتها الدولية واستراتيجياتها المعاصرة إلى حدود سنة 2026.
التسجيل والدخوليُنظم هذا الحدث بدعم أكاديمي من مجمع الجامعة المركزية ومجمع إسبري.
الدخول مجاني، غير أن عدد الأماكن محدود، ويُشترط التسجيل المسبق عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/EMN3ZSBsrbk6uS5YA
