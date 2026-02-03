احتفالًا بالذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية التونسية اليابانية... سفارة اليابان بتونس تطلق سلسلة محاضرات فكرية وثقافية

بلاغ صحفي -

برنامج المحاضرات



التسجيل والدخول



تُعلن سفارة اليابان بتونس، في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان، وبالتعاون مع المدرسة اليابانية للغات، عن تنظيمالمفتوحة للعموم، وذلك يوميوتهدف هذه التظاهرة إلى استكشاف جوهر اليابان من زاويتين متكاملتين، تجمعان بينالسبت 7 فيفري 2026الساعة 14:00الجامعة المركزية للأعمال – Université Centrale Business School (Honoris United Universities)66 شارع محمد الخامس، تونس العاصمةماتسورا ماساتو (Masato Matsuura)تسليط الضوء على الفلسفة العميقة لفنون القتال اليابانية التقليدية، وكيفية مساهمتها في تشكيل القيم الثقافية والروحية للمجتمع الياباني.السبت 14 فيفري 2026الساعة 10:00مركز المهن إسبري – موقع الغزالة (ESPRIT Carrière de Centre)، مدرسة إسبري للأعمال (Honoris United Universities)القطب التكنولوجي الغزالة، أريانةالدكتور فوكوتومي ميتسوهيسا (Mitsuhisa Fukutomi)تحليل المسار الاقتصادي والسياسي لليابان منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع قراءة في مكانتها الدولية واستراتيجياتها المعاصرة إلى حدود سنة 2026.يُنظم هذا الحدث بدعم أكاديمي من مجمع الجامعة المركزية ومجمع إسبري.، غير أن عدد الأماكن محدود، ويُشترطعبر الرابط التالي: