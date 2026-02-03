قفصة : وزير التعليم العالي يؤكد أن الوزارة ستعمل على التسريع في إنجاز المشاريع الجامعية المعطلة بالجهة

أكّد وزير التعليم والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الثلاثاء، بولاية قفصة، أن الوزارة تستحثّ الجهود لتسريع إنجاز المشاريع الجامعية المعطلة بالجهة بالرغم من الإشكاليات التي تعيق إنجازها.وأبرز بلعيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع التي تشهد صعوبات تعطّل إنجازها منذ مدة، تتعلّق أساسا بإجراءات إبرام الصفقات مشيرا إلى أن العمل جار على مستوى رئاسة الحكومة لإعادة النظر في النصوص القانونية التي تؤر وتنظم الصفقات قصد التسريع في عملية تنفيذها.وبيّن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على تحسين الحياة الجامعية بالمؤسسات الحامعية بقفصة وتطوير الظروف الدراسية بها وحلحة مشكل النقل الجامعي بالتنسيق مع وزارة النقل، لتأمين حياة جامعية ملائمة للطلبة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتمّ في القريب العاجل استكمال المركب الثقافي بما يساهم في تنظيم أنشطة ثقافية ومهرجانات تتلاءم وخصوصية الجهة.وستسعى الوزارة ، حسب بلعيد، إلى إيجاد حلّ لنقص إطارات التدريس بالمؤسسات الجامعية بقفصة من خلال فتح مناظرة لانتداب عدة اختصاصات خلال سنة 2026 بما يساهم في تلبية الحاجيات مختلف المؤسسات بالجهة.من جانب آخر وبخصوص إحداث كلية للطب بالجهة، ذكر الوزير أن هذا الطلب مشروع وطالبت به عدّة ولايات، لكن الإدارة حريصة على الأقل على إحداث التوازن في الاختصاصات على مستوى جميع الأقاليم لتشمل الإقليم الرابع.