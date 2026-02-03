Babnet   Latest update 17:39 Tunis

قفصة : وزير التعليم العالي يؤكد أن الوزارة ستعمل على التسريع في إنجاز المشاريع الجامعية المعطلة بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6830aab528b987.47865897_lqkfpimojhgne.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 17:39 قراءة: 0 د, 59 ث
      
  أكّد وزير التعليم والبحث العلمي منذر بلعيد، اليوم الثلاثاء، بولاية قفصة، أن الوزارة تستحثّ الجهود لتسريع إنجاز المشاريع الجامعية المعطلة  بالجهة  بالرغم من الإشكاليات التي تعيق إنجازها.

وأبرز بلعيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، حرص الوزارة على تنفيذ المشاريع التي تشهد صعوبات تعطّل إنجازها منذ مدة، تتعلّق أساسا بإجراءات إبرام الصفقات مشيرا إلى أن العمل جار على مستوى رئاسة الحكومة لإعادة النظر في النصوص القانونية التي تؤر وتنظم الصفقات قصد التسريع في عملية تنفيذها.


وبيّن أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستعمل على تحسين الحياة الجامعية بالمؤسسات الحامعية بقفصة وتطوير الظروف الدراسية بها وحلحة مشكل النقل الجامعي بالتنسيق مع وزارة النقل، لتأمين حياة جامعية ملائمة للطلبة، لافتا في هذا السياق إلى أنه سيتمّ في القريب العاجل استكمال المركب الثقافي بما يساهم في تنظيم أنشطة ثقافية ومهرجانات تتلاءم وخصوصية الجهة.


وستسعى الوزارة ، حسب بلعيد، إلى إيجاد حلّ لنقص إطارات التدريس بالمؤسسات الجامعية بقفصة من خلال فتح مناظرة لانتداب عدة اختصاصات خلال سنة 2026 بما يساهم في تلبية الحاجيات مختلف المؤسسات بالجهة.

من جانب آخر وبخصوص إحداث كلية للطب بالجهة، ذكر الوزير أن هذا الطلب مشروع وطالبت به عدّة ولايات، لكن الإدارة حريصة على الأقل على إحداث التوازن في الاختصاصات على مستوى جميع الأقاليم لتشمل الإقليم الرابع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323093

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:49
15:24
12:40
07:20
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet18°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-11
17°-10
19°-13
20°-13
14°-10
  • Avoirs en devises 25502,2
  • (03/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37600 DT
  • (03/02)
  • 1 $ = 2,86478 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>