قصيبة المديوني دون مياه لليوم الثالث على التوالي

يتابعتواصل انقطاع التزوّد بالمياه الصالحة للشرب فيلليوم الثالث على التوالي، أي منذ أكثر من 48 ساعة، في ما اعتبره تجاهلًا لمعاناة السكان وتعارضًا واضحًا مع البلاغات الرسمية الصادرة عن، والتي تحدّثت عن انقطاعات ظرفية ومحدودة تنطلق من الساعة الواحدة بعد الزوال فقط.وأوضح المنتدى أن هذه المعطيات الرسمية لم تمكّن الأهالي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما أثّر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وهدّد شروط النظافة والصحة العامة، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلًا عن المساس بحق المواطنين في العيش الكريم.وأشار المنتدى إلى أن الانقطاع شمل بالأساسالتابعة للمعتمدية، في حين سُجّل احترام نسبي لمدة الانقطاع المعلنة بالمدن الكبرى المجاورة، معتبرا أن هذا الوضع يكرّسويطرح تساؤلات جدّية حول معايير توزيع الموارد المائية وكيفية إدارة فترات الانقطاع.ولفت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في قصيبة المديوني، إذ تكرّرت في مناسبات عديدة رغم التنبيهات المتواصلة بضرورة ضمان، معتبرا أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه كظرف طارئ، بل هو نتيجة مباشرة، دون حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة.ودعا المنتدى، في هذا السياق، إلى:وضمان التزوّد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب لكامل مناطق المعتمدية.للجهات المعنية بدل الاكتفاء ببلاغات عامة ومضلّلة.والقطع مع السياسات التمييزية بين المدن.* تدخلبشكل عاجل لضمان عدالة توزيع الماء والشفافية في رزنامة الانقطاعات.حول كيفية إدارة أزمة الانقطاع الظرفي، والكشف بكل وضوح عن برامج التزوّد بالمياه في مختلف المناطق.كما حذّر المنتدى من أن تواصل هذه السياسات من شأنه تعميقوتصاعدفي صفوف الأهالي.