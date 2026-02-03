Babnet   Latest update 15:53 Tunis

قصيبة المديوني دون مياه لليوم الثالث على التوالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ksibatmadyouni.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Février 2026 - 15:16 قراءة: 1 د, 26 ث
      
يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تواصل انقطاع التزوّد بالمياه الصالحة للشرب في قصيبة المديوني لليوم الثالث على التوالي، أي منذ أكثر من 48 ساعة، في ما اعتبره تجاهلًا لمعاناة السكان وتعارضًا واضحًا مع البلاغات الرسمية الصادرة عن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي تحدّثت عن انقطاعات ظرفية ومحدودة تنطلق من الساعة الواحدة بعد الزوال فقط.

وأوضح المنتدى أن هذه المعطيات الرسمية لم تمكّن الأهالي من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما أثّر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، وهدّد شروط النظافة والصحة العامة، خاصة في صفوف الأطفال وكبار السن والمرضى، فضلًا عن المساس بحق المواطنين في العيش الكريم.


وأشار المنتدى إلى أن الانقطاع شمل بالأساس المدن الصغرى التابعة للمعتمدية، في حين سُجّل احترام نسبي لمدة الانقطاع المعلنة بالمدن الكبرى المجاورة، معتبرا أن هذا الوضع يكرّس تمييزًا جهويًا ويطرح تساؤلات جدّية حول معايير توزيع الموارد المائية وكيفية إدارة فترات الانقطاع.


ولفت إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في قصيبة المديوني، إذ تكرّرت في مناسبات عديدة رغم التنبيهات المتواصلة بضرورة ضمان المساواة في النفاذ إلى الماء الصالح للشرب، معتبرا أن ما يحدث لا يمكن تصنيفه كظرف طارئ، بل هو نتيجة مباشرة لسوء الحوكمة وغياب الشفافية وتراكم سنوات من الإهمال والتهميش، دون حلول جذرية لمشكلة الانقطاعات المتكررة.

ودعا المنتدى، في هذا السياق، إلى:

* الإيقاف الفوري للانقطاعات المتواصلة وضمان التزوّد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب لكامل مناطق المعتمدية.
* تحميل المسؤوليات للجهات المعنية بدل الاكتفاء ببلاغات عامة ومضلّلة.
* اعتماد مبدأ العدالة المائية والقطع مع السياسات التمييزية بين المدن.
* تدخل السلط الجهوية بشكل عاجل لضمان عدالة توزيع الماء والشفافية في رزنامة الانقطاعات.
* فتح تحقيق رسمي حول كيفية إدارة أزمة الانقطاع الظرفي، والكشف بكل وضوح عن برامج التزوّد بالمياه في مختلف المناطق.

كما حذّر المنتدى من أن تواصل هذه السياسات من شأنه تعميق الشعور بالغبن وتصاعد الاحتقان الاجتماعي في صفوف الأهالي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323085

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 فيفري 2026 | 15 شعبان 1447
العزارة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:49
15:24
12:40
07:20
05:51
العزارة
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet17°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
17°-10
19°-13
20°-13
14°-10
  • Avoirs en devises 25425,1
  • (02/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38186 DT
  • (02/02)
  • 1 $ = 2,84409 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/02)     1604,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/02)   27339 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>