عبد السلام بوحوش: "فشّينا الكرة في مباراة العمران ضد صفاقس

Publié le Dimanche 01 Février 2026 - 22:26
      
اعترف رئيس جمعية العمران عبد السلام بوحوش بحدوث تجاوزات خلال مباراة فريقه أمام النادي الصفاقسي ضمن البطولة الوطنية.

وقال بوحوش:

"فشّينا الكرة والعشب لم يكن في صالحهم"، مضيفًا: "لاعبي الصفاقسي معروفون بالتسديد ولذلك وجب إيقافهم".

وكانت شبيبة العمران قد صنعت مجددًا الحدث وعاودت نفس التألق كلما لعبت على أرضية ملعب الشاذلي زويتن، حيث وبمناسبة استضافة النادي الصفاقسي، قدّم أبناء المدرب أمين الباجي مردودًا واقعيًا أمام منافس صعب المراس.


وانتظر صاحب الأرض والجمهور الدقيقة (80) لتحقيق هدف الانتصار بعد ركلة جزاء أهداها اللاعب عدي بلحاج لفريقه، مانحًا إياه 3 نقاط ثمينة في مباراة لم تكن سهلة، في ظل سعي فريق عاصمة الجنوب إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، غير أن طموح وإرادة شبيبة العمران صنعا الفارق في نهاية المطاف.

وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفًا للنادي الصفاقسي سجله اللاعب إياد بلوافي بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

ورفعت شبيبة العمران رصيدها إلى 22 نقطة متمركزة في المرتبة العاشرة، بينما تجمّد رصيد النادي الصفاقسي عند 35 نقطة في المرتبة الرابعة.
