عبد السلام بوحوش: "فشّينا الكرة في مباراة العمران ضد صفاقس

اعترفبحدوثخلال مباراة فريقه أمامضمنوقال بوحوش:، مضيفًا:وكانتقد صنعت مجددًا الحدث وعاودت نفس التألق كلما لعبت على، حيث وبمناسبة استضافة، قدّم أبناء المدربمردودًا واقعيًا أمام منافس صعب المراس.وانتظر صاحب الأرض والجمهورلتحقيقبعدأهداها اللاعبلفريقه، مانحًا إياهفي مباراة لم تكن سهلة، في ظل سعي فريقإلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، غير أنصنعا الفارق في نهاية المطاف.وكانقد ألغىسجله اللاعببعد اللجوء إلىورفعترصيدها إلىمتمركزة في، بينما تجمّد رصيدعندفي