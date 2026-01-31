突尼斯：中国迈科美妆创新公司在莫纳斯提尔科技园区设立分支机构

突尼斯外国投资促进局1月28日宣布，中国公司（专注创新型功能性化妆品包装设计制造）正式在莫纳斯提尔科技园区启用其突尼斯分公司"MYC Tunisia"。此项战略性投资额约，预计将创造约。目前两座工业单元已具备投产条件，第三座单元正在建设中，预计总投资额将不低于新建工业单元专注于，占地面积分别为2344平方米、4580平方米和2844平方米，具备良好的中期扩展前景。MYC公司落户突尼斯的核心优势在于，通过提供可持续、可循环的包装解决方案，彰显了中意合作伙伴在国际合作中的稳固关系。据外国投资促进局公告显示，该项目不仅巩固了突尼斯作为工业合作平台的地位，更为该国相关领域企业开拓了新的战略合作空间。自2012年成立以来，实现了显著增长，在中国和意大利均设有生产基地，业务网络覆盖亚洲、北美、欧洲及中东市场。公司致力于开发符合全球市场趋势的定制化包装解决方案与产品。