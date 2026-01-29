تأجيل محاكمة المتهمين في ملف التسفير إلى جلسة 26 فيفري
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بـمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في ملف التسفير إلى بؤر التوتر إلى جلسة 26 فيفري المقبل، وذلك استجابة لطلب محامي المتهمين.
ويشمل الملف علي لعريض، إلى جانب 7 متهمين آخرين من بينهم قيادات أمنية سابقة بوزارة الداخلية.
وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت في وقت سابق أحكامها في هذا الملف، حيث تراوحت العقوبات بين 18 و36 سنة سجنا في حق عدد من المتهمين، من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي لعريض والرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج.
