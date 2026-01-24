Babnet   Latest update 08:06 Tunis

إنجاز مستشفيين جهويين بقفصة وسيدي بوزيد في أفق 2030 بدعم من الاتحاد الأوروبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697467a1a7fa83.44144712_okeiqmjpnlghf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026
      
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة 23 جانفي، عن إنجاز مستشفيين جهويين متعددي الاختصاصات وبـ طاقة استيعاب كبرى في قفصة وسيدي بوزيد، وذلك في أفق سنة 2030، بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن تصميم المستشفيين تم وفق أعلى معايير النجاعة الطاقية، حيث سيساهم تمويل الاتحاد الأوروبي في تغطية التكاليف المرتبطة بإجراءات الاقتصاد في الطاقة والاستدامة البيئية.


وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة الشراكة مع وزارة الصحة، وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تأكيدًا لالتزام الاتحاد الأوروبي بدعم وتعزيز خدمات الصحة في ولايتي قفصة وسيدي بوزيد.
