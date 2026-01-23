Babnet   Latest update 17:29 Tunis

التعرّف على مسنّ مفقود منذ خمس سنوات بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6973a2564c7fb5.99172035_pjqkhnglfmieo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 17:29
      
تمكّنت عائلة من التعرّف على قريبها الذي غاب عنها مدّة خمس سنوات، وذلك بعد تداول فيديو له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).

وظهر المفقود، وهو مسنّ يبلغ من العمر سبعين سنة، وهو يسقط في السيول الفيضانية ثم يحاول الوقوف.


وأكّد قريب المفقود لإذاعة موزاييك أنّه مفقود منذ خمس سنوات، وذلك بسبب إصابته بمرض عصبي.


