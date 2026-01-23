التعرّف على مسنّ مفقود منذ خمس سنوات بعد تداول فيديو على مواقع التواصل
تمكّنت عائلة من التعرّف على قريبها الذي غاب عنها مدّة خمس سنوات، وذلك بعد تداول فيديو له على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك).
وظهر المفقود، وهو مسنّ يبلغ من العمر سبعين سنة، وهو يسقط في السيول الفيضانية ثم يحاول الوقوف.
وأكّد قريب المفقود لإذاعة موزاييك أنّه مفقود منذ خمس سنوات، وذلك بسبب إصابته بمرض عصبي.
