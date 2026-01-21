منخفضات أطلسية جديدة نهاية الأسبوع: عامر بحبة يوضح السيناريوهات المحتملة ويستبعد تكرار الوضعية الاستثنائية الأخيرة

تمييز علمي بين المنخفضات



ما المنتظر خلال الأيام القادمة؟



طمأنة وتحذير في الآن ذاته



أكد الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في علم المناخأن تونس تستعد لاستقبالخلال نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، موضحًا أن الوضعية العامةالذي شهدته بعض الولايات خلال الأيام الماضية.وأوضح بحبة في تصريح على إذاعة، وفي برنامج، أنمنذ مساء يوم أمس، مشيرًا إلى أن الكميات المسجلة، رغم أهميتها، أصبحت ضمن المعدلات العادية، خاصة في مناطق الشمال الغربي التي تتميز بقدرة أعلى على استيعاب الأمطار دون تسجيل فيضانات خطيرة، مقارنة بالمناطق الساحلية والشرقية.وشدد الخبير في علم المناخ على أن ما شهدته تونس، بلتعزز أساسًا بتيارات جنوبية شرقية محملة بالرطوبة من خليج قابس، وهو سيناريو معروف في مناخ تونس والمتوسط، وسبق تسجيله تاريخيًا، خاصة خلال فيضانات سنة 1969.وبيّن أن الأعاصير، سواء المدارية أو المتوسطية، لها خصائص علمية دقيقة من حيث الشكل والبنية والدوران، وهيفي الحالة الأخيرة.أفاد بحبة بأن:: تقلبات محدودة ناتجة عن منخفض أطلسي سريع، مع أمطار ضعيفة إلى متوسطة تشمل أساسًا: منخفض أطلسي أكثر فاعلية، ستكون تأثيراته(طبرقة، جندوبة، باجة، الكاف)، مع كميات قد تتراوح بين، وهي كميات عادية لهذه المناطق.: أمطار من متوسطة إلى طيبة، قد تصل محليًا إلى: أمطار ضعيفة إلى متوسطة، في حدود، مع إمكانية تحسن التوقعات لاحقًا.وختم بحبة بالتأكيد على أن، ولا تحمل مؤشرات على أحداث قصوى، داعيًا في المقابل إلىخاصة في المناطق التي ما تزال مشبعة بالمياه، وتجنب المجازفة بعبور الأودية، مشددًا على أنوأكد أن المرحلة المقبلة ستتسم بطقس، في إطار طبيعي لموسم الشتاء، دون مؤشرات على كوارث مناخية جديدة.