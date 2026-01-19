القضاء يصدر حكمه على حارس بمعهد تورّط في ترويج المخدرات للتلاميذ

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ثماني سنوات في حق حارس يعمل بأحد المعاهد بالعاصمة، بعد ثبوت تورطه في ترويج المخدرات لفائدة عدد من التلاميذ مقابل مبالغ مالية متفاوتة.



وقد تم إيقاف المتهم في حالة تلبس، حيث ضبطت بحوزته 84 قرصًا مخدرًا و34 قطعة من مادة الزطلة، كشفت الأبحاث أنه كان بصدد ترويجها داخل محيط المؤسسة التربوية.







كما أسفرت عملية تفتيش منزله عن حجز صفيحتي زطلة إلى جانب كمية إضافية من الأقراص المخدرة، ما عزز القرائن حول نشاطه الإجرامي وخطورة الأفعال المنسوبة إليه، خاصة بالنظر إلى استهدافه فئة التلاميذ داخل الفضاء المدرسي.

