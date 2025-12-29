ملف التسفير : تأجيل محاكمة وزير الداخلية الاسبق واطارات امنية سابقة لجلسة 29 جانفي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أجلت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب إلى جلسة يوم 29 جانفي القادم.



وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير وتراوحت الأحكام بين 18 و36 عاما سجنا في حق المتهمين حيث قضي بسجن علي العريض وزير الداخلية الأسبق مدة 34 عاما وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الإطارين الأمنيين السابقين مدة 26 عاما، مع إخضاع المحكومين للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية





