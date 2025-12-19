Orange Tunisie fait vibrer la Tunisie au rythme de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694572660c23a9.39740276_knheilompfgjq.jpg width=100 align=left border=0>

Communiqué de Presse - l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, Orange Tunisie déploie un dispositif national d’envergure pour accompagner la ferveur des supporters et faire de cet événement un moment de partage, d’émotions et d’unité populaire.

Partenaire télécoms exclusif mondial de la Confédération Africaine de Football (CAF), Orange réaffirme son engagement en faveur du football africain et de la proximité avec tous les publics.







Le dispositif s’articule autour de trois axes majeurs : installer l’esprit du football, permettre à chacun de vivre la compétition et faire vibrer la ferveur sur le terrain.





Installer l’esprit du football

Avant le coup d’envoi, Orange Tunisie lance une Digital Fan Zone sur Max it, proposant des contenus exclusifs et des expériences interactives pour plonger les supporters dans l’univers de cette compétition continentale.

Parallèlement, les boutiques Orange se parent des couleurs de l’événement, créant une ambiance festive et fédératrice à l’échelle nationale.



Vivre pleinement la compétition

Pour accompagner les usages durant la CAN, Orange Tunisie met en avant ses solutions illimitées à domicile, à travers ses offres 5G et Fibre Très Haut Débit, permettant de suivre les matchs en qualité supérieure, de partager les émotions en temps réel et de rester connectés tout au long de la compétition.



Faire vibrer la ferveur sur le terrain

Une tournée régionale dans plusieurs villes — Djerba, Gafsa, Sfax, Tunis, Bizerte et Sousse — permettra aux Tunisiens de vivre l’émotion du football de près.

Animations, jeux, expériences immersives et moments de convivialité rythmeront cette tournée, avec pour objectif de fédérer les supporters et de laisser une empreinte durable.



Orange Tunisie invite le public à suivre ses plateformes sociales afin de découvrir l’ensemble des activations, temps forts et surprises prévus tout au long de la compétition.

Le dispositif s’articule autour deetAvant le coup d’envoi,lance unesur, proposant deset despour plonger les supporters dans l’univers de cette compétition continentale.Parallèlement, lesse parent des, créant une ambianceà l’échelle nationale.Pour accompagner les usages durant la CAN,met en avant ses, à travers ses offreset, permettant de suivre les matchs en, deet de resterUnedans plusieurs villes —— permettra aux Tunisiens de vivre l’émotion du football de près.etrythmeront cette tournée, avec pour objectif deet de laisser uneinvite le public à suivre sesafin de découvrir l’ensemble desetprévus tout au long de la compétition.