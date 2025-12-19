Babnet   Latest update 16:45 Tunis

Orange Tunisie fait vibrer la Tunisie au rythme de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694572660c23a9.39740276_knheilompfgjq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Decembre 2025 - 16:41 Lecture 1 min, 28 sec
      
Communiqué de Presse - l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, Orange Tunisie déploie un dispositif national d’envergure pour accompagner la ferveur des supporters et faire de cet événement un moment de partage, d’émotions et d’unité populaire.
Partenaire télécoms exclusif mondial de la Confédération Africaine de Football (CAF), Orange réaffirme son engagement en faveur du football africain et de la proximité avec tous les publics.


Le dispositif s’articule autour de trois axes majeurs : installer l’esprit du football, permettre à chacun de vivre la compétition et faire vibrer la ferveur sur le terrain.


Installer l’esprit du football

Avant le coup d’envoi, Orange Tunisie lance une Digital Fan Zone sur Max it, proposant des contenus exclusifs et des expériences interactives pour plonger les supporters dans l’univers de cette compétition continentale.
Parallèlement, les boutiques Orange se parent des couleurs de l’événement, créant une ambiance festive et fédératrice à l’échelle nationale.

Vivre pleinement la compétition

Pour accompagner les usages durant la CAN, Orange Tunisie met en avant ses solutions illimitées à domicile, à travers ses offres 5G et Fibre Très Haut Débit, permettant de suivre les matchs en qualité supérieure, de partager les émotions en temps réel et de rester connectés tout au long de la compétition.

Faire vibrer la ferveur sur le terrain

Une tournée régionale dans plusieurs villes — Djerba, Gafsa, Sfax, Tunis, Bizerte et Sousse — permettra aux Tunisiens de vivre l’émotion du football de près.
Animations, jeux, expériences immersives et moments de convivialité rythmeront cette tournée, avec pour objectif de fédérer les supporters et de laisser une empreinte durable.

Orange Tunisie invite le public à suivre ses plateformes sociales afin de découvrir l’ensemble des activations, temps forts et surprises prévus tout au long de la compétition.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320515


babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 2

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 ديسمبر 2025 | 28 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:40
17:08
14:48
12:23
07:27
05:54
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-14
18°-13
17°-12
17°-9
13°-7
  • Avoirs en devises
    24701,1

  • (18/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41923 DT        1$ =2,91219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/12)   1535,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :