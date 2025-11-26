Babnet   Latest update 13:40 Tunis

النائب علي زغدود: سنقترح تعديل الفصل 50 للترفيع في الضريبة على الثروة

أفاد سليم سالم، رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّه من المنتظر عقد جلسة ثنائية بين الغرفتين التشريعيتين للنظر في عدد من المسائل الخلافية المتعلقة بالفصول الإضافية ضمن قانون المالية.
خلاف حول الفصل 50 المتعلق بضريبة الثروة


أوضح سالم أنّ من أبرز نقاط الخلاف الفصل 50 المتعلق بإقرار ضريبة على الثروة، مبينًا أن:


* لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم صادقت على الفصل
* لجنة المالية بالبرلمان أسقطته

وأشار إلى أن هذا الاختلاف سيكون محور نقاش بين رئيسي الغرفتين التشريعيتين، مؤكدا تمسك أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بمبدأ التشاركية. وأضاف: "نواب البرلمان يعتقدون أن ما تمرره لجنة المالية بالبرلمان يمرّ وما تسقطه يسقط، وهذا غير مقبول."
اتجاه نحو تعديل نسب الضريبة المقترحة

من جهته، صرّح النائب علي زغدود لإذاعة الديوان بأن الفصل 50 سيقع تعديله، وأن التعديل المرتقب يتضمن:

* الترفيع من 0.5% إلى 1% على الثروات المتراوحة بين 3 و5 ملايين دينار
* الترفيع من 1% الى 3% على المكاسب التي تفوق 5 ملايين دينار






