قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات يوم الاحد 30 نوفمبر 2025 بمدرسة غدير القلة معتمدية الحرارية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 13:36
      
تنظم جمعية التفكير الثقافي بالشراكة مع عدد من الجمعيات والهياكل الصحية، قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات، وذلك يوم الاحد 30 نوفمبر الجاري، بمدرسة غدير القلة بمعتمدية الحرارية من ولاية تونس.

وتهدف هذه المبادرة الانسانية الى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ودعم المناطق ذات الاولوية فضلا عن تعزيز ثقافة الوقاية والصحة للجميع .



وتتضمن القافلة مجموعة من العيادات الطبية المتنقلة في اختصاصات مختلفة اضافة الى فضاءات للتوعية الصحية والقياسات المجانية والارشاد النفسي والاجتماعي لكافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية .

يشار الى أن، جمعية التفكير الثقافي، هي جمعية ثقافية شبابية تأسست في 16 جوان 2018 وتعمل على دعم المبادرات الشبابية والثقافية من أجل غد أفضل للشباب وتعزيز الترابط والعمل الجماعي وتقوم بتنظيم عديد الأنشطة الرياضية والتوعوية الى جانب قوافل صحية مجانية وندوات فكرية وورشات توعوية وتحسيسية لجميع الفئات الاجتماعية


