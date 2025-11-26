Babnet   Latest update 13:40 Tunis

لقاء بين قيادات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين للتشاور حول الأوضاع في الساحة الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6926e641ddb4f2.61295488_himkqelgnjpfo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 26 Novembre 2025 - 12:35 قراءة: 0 د, 39 ث
      
مثل التشاور حول الأوضاع في الساحة الوطنية ومستجداتها محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء، كلا من نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، وبوبكر بن ثابت عميد الهيئة الوطنية للمحامين وبسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وذلك وفق بلاغ نشرته الرابطة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأبرزت الرابطة أن اللقاء طرح آفاق العمل المشترك من أجل فتح حوار ضروري لحل الإشكاليات التي طالت في مختلف القطاعات وتعطلها عن مباشرة مهام التنمية وحفظ الاستقرار المجتمعي.



وأضافت الرابطة في بلاغها أن الحوار يهدف لإيجاد حلول ملائمة وناجعة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي ، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة الاجتماعية الديمقراطية وتكريسا للوحدة الوطنية.
 
كما أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز العمل المشترك .
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319215


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 | 5 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:06
14:46
12:14
07:08
05:37
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
15°-10
16°-10
16°-12
19°-11
  • Avoirs en devises
    24774,4

  • (25/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,40840 DT        1$ =2,96132 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/11)   1094,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*