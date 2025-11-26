لقاء بين قيادات اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين للتشاور حول الأوضاع في الساحة الوطنية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6926e641ddb4f2.61295488_himkqelgnjpfo.jpg width=100 align=left border=0>

مثل التشاور حول الأوضاع في الساحة الوطنية ومستجداتها محور لقاء جمع، اليوم الأربعاء، كلا من نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ، وبوبكر بن ثابت عميد الهيئة الوطنية للمحامين وبسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وذلك وفق بلاغ نشرته الرابطة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".



وأبرزت الرابطة أن اللقاء طرح آفاق العمل المشترك من أجل فتح حوار ضروري لحل الإشكاليات التي طالت في مختلف القطاعات وتعطلها عن مباشرة مهام التنمية وحفظ الاستقرار المجتمعي.









وأضافت الرابطة في بلاغها أن الحوار يهدف لإيجاد حلول ملائمة وناجعة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي ، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة الاجتماعية الديمقراطية وتكريسا للوحدة الوطنية.



كما أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز العمل المشترك .

وأضافت الرابطة في بلاغها أن الحوار يهدف لإيجاد حلول ملائمة وناجعة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي ، من أجل الحفاظ على مكتسبات الدولة الاجتماعية الديمقراطية وتكريسا للوحدة الوطنية.كما أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز العمل المشترك .