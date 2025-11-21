فيديو : المداخلة الصامتة للنائب شكري البحري تثير الاستغراب والنائب يؤكد أن صمته كان موقفا‎

أثار الناىب شكري البحري الاستغراب خلال مناقشة مهمة الشؤون الثقافية في اطار ميزانية الدولة وبعد أخذ الكلمة وقف النائب وبقي صامتا لمدة دقيقة تقريبا قبل ان يغادر قبة البرلمان.



ووُصفت مداخلة النائب شكري البحري بأنها اغرب مداخلة في البرلمان خلال مناقشة الميزانية فيما اعتبرها خرون دقيقة صمت ترحما على الميزانية.



من جانبه قال شكري البحري ان صمته كان رسالة ونشر تدوينة قال فيها "في مداخلتي فجر اليوم مع وزارة الشؤون الثقافية إخترت الصمت..لم يبق عندي ما أقول..تعب الكلام من الكلام...دقيقة واحدة أردت أن تكون أصدق من أي خطاب...".وتابع قائلا "نهضت.. وغادرت… ليس هروبا ، بل احتراما لقطاع ثقافي وفني يعيش في وضع كارثي...الصمت كان موقفا… والباقي تفاصيل وثرثرة....و انشاء الله تكون الرسالة وصلت من قلب البرلمان".