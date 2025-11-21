Babnet   Latest update 15:41 Tunis

كاس العرب (قطر 2025): قائمة لاعبي المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69207440d9adc9.21517828_enlhkomjpiqfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 15:16 قراءة: 1 د, 3 ث
      
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم القائمة التي اختارها الناخب الوطني سامي الطرابلسي للمشاركة في كأس العرب المقررة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر القادم. وضمت القائمة 23 لاعباً من بينهم 10 محترفين في بطولات خارجية.

قائمة اللاعبين


حراسة المرمى

* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)
* البشير بن سعيد (الترجي الرياضي)
* نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي)

الدفاع

* معتز النفاتي (نوركوبينغ السويدي)
* محمد بن علي (الترجي الرياضي)
* علي معلول (النادي الصفاقسي)
* محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي)
* ياسين مرياح (الترجي الرياضي)
* حمزة الجلاصي (الترجي الرياضي)
* مروان الصحراوي (الملعب التونسي)
* أسامة الحدادي (نهضة بركان المغربي)

وسط الميدان

* فرجاني ساسي (الغرافة القطري)
* حسام تقا (الترجي الرياضي)
* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ الألماني)
* محمد الحاج محمود (لوغانو السويسري)
* شهاب الجبالي (الترجي الرياضي)
* محمد علي بن رمضان (الأهلي المصري)

الهجوم

* عمر العيوني (هاكن السويدي)
* نعيم السليتي (الشمال القطري)
* نسيم دنداني (موناكو الفرنسي)
* ريان عنان (النجم الساحلي)
* حازم المستوري (دينامو ماخاتشاكلا الروسي)
* فراس شواط (النادي الإفريقي)

برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول

* 1 ديسمبر: مواجهة المتأهل من لقاء سوريا وجنوب السودان
* 4 ديسمبر: مواجهة المتأهل من لقاء فلسطين وليبيا
* 7 ديسمبر: مواجهة قطر في ختام الدور الأول للمجموعة الأولى


