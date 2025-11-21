كاس العرب (قطر 2025): قائمة لاعبي المنتخب التونسي
كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم القائمة التي اختارها الناخب الوطني سامي الطرابلسي للمشاركة في كأس العرب المقررة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر القادم. وضمت القائمة 23 لاعباً من بينهم 10 محترفين في بطولات خارجية.
قائمة اللاعبين
حراسة المرمى* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)
* البشير بن سعيد (الترجي الرياضي)
* نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي)
الدفاع* معتز النفاتي (نوركوبينغ السويدي)
* محمد بن علي (الترجي الرياضي)
* علي معلول (النادي الصفاقسي)
* محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي)
* ياسين مرياح (الترجي الرياضي)
* حمزة الجلاصي (الترجي الرياضي)
* مروان الصحراوي (الملعب التونسي)
* أسامة الحدادي (نهضة بركان المغربي)
وسط الميدان* فرجاني ساسي (الغرافة القطري)
* حسام تقا (الترجي الرياضي)
* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ الألماني)
* محمد الحاج محمود (لوغانو السويسري)
* شهاب الجبالي (الترجي الرياضي)
* محمد علي بن رمضان (الأهلي المصري)
الهجوم* عمر العيوني (هاكن السويدي)
* نعيم السليتي (الشمال القطري)
* نسيم دنداني (موناكو الفرنسي)
* ريان عنان (النجم الساحلي)
* حازم المستوري (دينامو ماخاتشاكلا الروسي)
* فراس شواط (النادي الإفريقي)
برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول* 1 ديسمبر: مواجهة المتأهل من لقاء سوريا وجنوب السودان
* 4 ديسمبر: مواجهة المتأهل من لقاء فلسطين وليبيا
* 7 ديسمبر: مواجهة قطر في ختام الدور الأول للمجموعة الأولى
