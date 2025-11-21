كاس العرب (قطر 2025): قائمة لاعبي المنتخب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69207440d9adc9.21517828_enlhkomjpiqfg.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم القائمة التي اختارها الناخب الوطني سامي الطرابلسي للمشاركة في كأس العرب المقررة بقطر من 1 إلى 18 ديسمبر القادم. وضمت القائمة 23 لاعباً من بينهم 10 محترفين في بطولات خارجية.



قائمة اللاعبين





حراسة المرمى



* أيمن دحمان (النادي الصفاقسي)

* البشير بن سعيد (الترجي الرياضي)

* نور الدين فرحاتي (الملعب التونسي)



الدفاع

* معتز النفاتي (نوركوبينغ السويدي)

* محمد بن علي (الترجي الرياضي)

* علي معلول (النادي الصفاقسي)

* محمد أمين بن حميدة (الترجي الرياضي)

* ياسين مرياح (الترجي الرياضي)

* حمزة الجلاصي (الترجي الرياضي)

* مروان الصحراوي (الملعب التونسي)

* أسامة الحدادي (نهضة بركان المغربي)



وسط الميدان

* فرجاني ساسي (الغرافة القطري)

* حسام تقا (الترجي الرياضي)

* إسماعيل الغربي (أوغسبورغ الألماني)

* محمد الحاج محمود (لوغانو السويسري)

* شهاب الجبالي (الترجي الرياضي)

* محمد علي بن رمضان (الأهلي المصري)



الهجوم

* عمر العيوني (هاكن السويدي)

* نعيم السليتي (الشمال القطري)

* نسيم دنداني (موناكو الفرنسي)

* ريان عنان (النجم الساحلي)

* حازم المستوري (دينامو ماخاتشاكلا الروسي)

* فراس شواط (النادي الإفريقي)



برنامج مباريات المنتخب التونسي في الدور الأول

* 1 ديسمبر: مواجهة المتأهل من لقاء سوريا وجنوب السودان

* 4 ديسمبر: مواجهة المتأهل من لقاء فلسطين وليبيا

* 7 ديسمبر: مواجهة قطر في ختام الدور الأول للمجموعة الأولى

