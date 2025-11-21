بن عروس: التنسيق بين المجلس المحلي ببومهل البساتين وعدد من الهياكل والادارات المحليّة والجهويّة من أجل إرساء فضاء تشاركي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار تعزيز مسار التنسيق بين المجلس المحلي ببومهل البساتين ومختلف الهياكل الإدارية الجهوية والمحلية، انعقدت اليوم الجمعة جلسة عمل تنسيقية بين أعضاء المجلس المحلي ببومهل البساتين وعدد من المسؤولين عن الإدارات الجهوية والمحلية بهدف إرساء فضاء تشاركي قائم على التشاور يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.



وأفاد رئيس المجلس المحلي ببومهل البساتين، سفيان بوشوشة، في تصريح لـ"وات"، أنّ هذه الجلسة تندرج في إطار تفعيل الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين المجالس المحلية والإدارات العمومية استنادًا إلى الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 الذي ينصّ على عضوية مديري الإدارات المحلية في المجالس المحلية وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها، وكذلك الى الفصلين 1 و2 من القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 اللذين يكرّسان مرافقة السلطات العمومية للمجالس المحلية، وتوفير الوسائل الضرورية لعملها بما يمكنها من أداء مهامها ويساعدها على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل بالجهة.





وخصّصت الجلسة لضبط آليات تنسيق فعّالة بين المجلس المحلي والإدارات العمومية بالمعتمدية، بما يسهم في إرساء آليات عمل مشتركة قائمة على التكامل والتشاور لضمان نجاعة التدخّلات العمومية ودعم التنمية المحليّة.



وفتح المجال خلال الجلسة لممثلي مختلف الإدارات الحاضرة، حيث قدّم كل طرف عرضًا حول المشاريع الجارية أو المبرمجة كل في مجال اختصاصه داخل معتمدية بومهل البساتين، كما تم التداول حول المقترحات المتعلقة بأولويات التنمية وآليات المتابعة المشتركة، بما يساهم في تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات المطروحة.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة مواصلة عقد اجتماعات دورية مماثلة، بما يعزّز الشراكة بين مختلف الهياكل العمومية والمجلس المحلي، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحقيق تنمية عادلة وشاملة داخل المعتمدية.