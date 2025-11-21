ممثّل عُمّال الحضائر جمال الزموري: القرار الأخير لتسوية الملفّ خطوة مهمّة… لكن

إشكاليات في تحديد الفئة العمرية وفي قاعدة البيانات



منحة المتقدمين في السن: تحسين ولكن…



“بين 500 و560 دينارًا”… أجور هشة رغم الشهادات



الدعوة إلى تسريع الإجراءات ومراقبة مسارات الإدماج



أوضح الزّموري أنّ صدور القرار يمثّل “نقطة نهاية للمعاناة الطويلة” لفئة عُمّال الحضائر ممن تتراوح أعمارهم بين، لكنه شدّد في المقابل على وجود نقاط تحتاج إلى معالجة دقيقة لضمان عدالة المسار، خاصة فيما يتعلق بآليات الإدماج ومعايير الانتفاع بالقرارات.وبيّن أن النظام الجديد يقسّم الإدماج إلى* الدفعة الأولى: خلال شهر فيفري سنة 2026* الدفعة الثانية: في شهر ماي 2026* الدفعة الثالثة والأخيرة: في نوفمبر أو ديسمبر 2026وأكد أنخلال الفترة الانتقالية، بل يواصل مهامه إلى حين صدور قرار التعيين النهائي، على عكس ما حصل في بعض الحالات الفردية التي سُجّل فيها إعلام بعض الأعوان بالإيقاف رغم عدم بلوغهم سن الستين.وأشار الزّموري إلى وجود لبس في تطبيق الشرائح العمرية عند صدور القرار السابق سنة 2021، إذ جدّدت العديد من الحالات الوصول إلى سن 55 سنة خلال فترة الانتظار، دون أن تُدرج في مسار التسوية، مما خلّف إشكاليات تتطلب المعالجة بالرجوع إلى التاريخ الأصلي للاتفاق.كما ذكّر بأن العدد المصرّح به سابقًا كان في حدود، غير أن العدد الحقيقي اليوم قد لا يتجاوز، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة للمعطيات قبل تنفيذ الدفعات الثلاث.أوضح الزّموري أنّ القرار نصّ على ترفيع المنحة المخصّصة لعملة الحضائر الذين يبلغونلتبلغ مستوى، مع تمتيعهم ببطاقة علاج مجاني، معتبرًا أن هذا التوجّه “إيجابي وإنساني”، لكنه أشار إلى ضرورة إصلاح الإطار القانوني الذي لا يزال يحدّد سن التقاعد بـ60 سنة رغم التوجّه نحو بلوغ 62 سنة.كشف ممثّل عمال الحضائر أنّ مداخيل هذه الفئة تتراوح اليوم بينفقط، حتى بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، وهو ما يعكس هشاشة هذه الآلية وضرورة إنهائها بصفة جذرية.شدد الزّموري على أهمية الإسراع في تنفيذ الإدماج وتوضيح آليات الإلحاق بمراكز العمل، معتبراً أنّ البطء الإداري كان أحد أبرز أسباب توتّر هذه الفئة طيلة السنوات الماضية.كما دعا إلى المتابعة الدقيقة منعًا لتكرار تجربتي “الالتفاف” و“الإقصاء” التي شهدتها بعض الجهات سابقًا عند تطبيق آليات تشغيل أخرى.