Babnet   Latest update 19:52 Tunis

صدور الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي المتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62be99c4322f49.59396555_mkpgjhqfielon.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 18:43 قراءة: 1 د, 8 ث
      
صدر، اليوم الخميس، بالرائد الرسمي، الأمر المتعلّق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرّخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم.

وبينت رئاسة الحكومة ان الأمر ياتي في إطار تجسيم توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد لإنهاء أشكال العمل الهش وسدّ الطريق أمام كل من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة والقطع نهائيا مع كل أشكال العبودية المقنّعة وانسجاما مع الدور الاجتماعي للدولة وذلك تأكيدا على أهمية دعم المسار الاجتماعي على أرض الواقع بما يضمن ظروف العمل اللائق ويحقق العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين في مختلف الجهات وفي كل القطاعات.



ويندرج مشروع الأمر المعروض في إطار القطع مع آلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجالات المحدّدة لها باعتبارها شكلا من أشكال التشغيل الهش، وهو يهدف الى تكريس مبدأ الانصاف بين مختلف الفئات العمرية المنتسبة إلى عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحيّة حيث لم يتضمّن الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 إجراءات تمكّن من تسوية وضعيّة عملة الحضائر من الشريحة العمرية ممّن تجاوز سنّهم 45 سنة ويقلّ عن 55 سنة، خلافا لبقيّة الشرائح العمرية.

كما يرمي الى تكريس الدور الاجتماعي للدولة من خلال الترفيع في قيمة المنحة المخوّلة لشريحة العملة الذين بلغ سنهم 60 سنة، لتبلغ قيمتها مقدار الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل حسب نص البلاغ.




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318862


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 20 نوفمبر 2025 | 29 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:09
14:48
12:12
07:03
05:32
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet22°
18° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-12
18°-11
13°-8
16°-10
18°-10
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1373,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*